La oposición se une contra Milei y pide una sesión clave por discapacidad y las familias endeudadas

Ocho bloques de la oposición pidieron una sesión especial en Diputados para el 9 de septiembre con dos temas centrales: la prórroga de la emergencia en Discapacidad y el endeudamiento de las familias. El espacio busca repetir los 133 votos reunidos la semana pasada y forzar el tratamiento en comisión de decenas de proyectos.

La oposición volvió a exhibir una imagen de unidad en la Cámara de Diputados y formalizó el pedido de una sesión especial para el próximo 9 de septiembre a las 12.

El objetivo es avanzar sobre dos temas sensibles para el Gobierno: la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de millones de familias endeudadas con bancos, tarjetas y billeteras virtuales.

La convocatoria fue impulsada por un amplio conglomerado de bloques que reúne a Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Coherencia, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.

Detrás del pedido aparece, además, un dato político que preocupa al oficialismo.

Los mismos sectores lograron reunir 133 votos durante la última sesión de la Cámara baja para intentar incorporar estos temas al debate.

No alcanzó para modificar el temario porque se requería una mayoría agravada, pero la votación dejó expuesta una capacidad de articulación que la oposición ahora busca repetir el 9 de septiembre.

De la foto política a una nueva ofensiva en el recinto

Después de la sesión, representantes de los distintos bloques realizaron una conferencia conjunta en el Salón de Pasos Perdidos.

La imagen alimentó las especulaciones sobre la construcción de un nuevo espacio de coordinación parlamentaria frente al Gobierno de Javier Milei.

El pedido de sesión formalizado ahora muestra que aquella foto no fue solamente una señal política.

La oposición decidió volver a coordinarse para intentar imponer una agenda propia en la Cámara de Diputados.

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez, de Unión por la Patria; Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca; Marcela Pagano, de Coherencia; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; y Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal.

También acompañaron el pedido otros diputados de las distintas bancadas.

El desafío para ese espacio será transformar la coincidencia circunstancial sobre estos temas en una mayoría capaz de avanzar con el tratamiento legislativo.

La deuda de las familias, uno de los principales ejes

Uno de los grandes temas que la oposición busca instalar en el Congreso es el endeudamiento de los hogares.

Según las cifras utilizadas por los impulsores de la iniciativa, el problema alcanza a cerca de 20 millones de personas endeudadas y unas 6 millones que se encuentran en situación de mora.

El universo incluye deudas con tarjetas de crédito bancarias, entidades no bancarias y billeteras virtuales.

La oposición incorporó cerca de 50 expedientes vinculados con esta problemática.

La intención es forzar el tratamiento de los proyectos en comisión para comenzar a discutir distintas alternativas legislativas.

El problema es que la enorme cantidad de iniciativas también representa una dificultad técnica.

Los proyectos tienen distintos giros parlamentarios y no todos dependen de las mismas comisiones.

Por eso, el armado de la sesión deberá definir con precisión qué comisiones serán emplazadas y en qué orden.

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor aparecen entre las que más se repiten en los expedientes.

La situación es especialmente relevante en Finanzas, presidida por el oficialista Santiago Pauli, ya que esa comisión no podrá avanzar hasta que el eventual emplazamiento sea aprobado por el recinto.

La emergencia en Discapacidad también vuelve al Congreso

El segundo gran eje de la convocatoria será la situación de la emergencia en Discapacidad.

La oposición busca avanzar con una nueva discusión sobre su continuidad y volver a colocar el tema en el centro de la agenda parlamentaria.

La inclusión de la cuestión junto con el endeudamiento familiar no es casual.

Ambos temas permiten reunir a bloques que mantienen diferencias profundas en otros asuntos, pero que en esta oportunidad encontraron un punto común para desafiar la estrategia legislativa del oficialismo.

El problema de una oposición demasiado amplia

La fortaleza del nuevo conglomerado también puede convertirse en su principal dificultad.

La decisión de incorporar la totalidad de los proyectos sobre endeudamiento responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas que participan de la estrategia.

En un Congreso donde cada voto puede ser determinante, ningún bloque quiere quedar marginado de la construcción de esta agenda.

Pero la multiplicidad de proyectos y autores genera una compleja logística parlamentaria.

Habrá que definir qué iniciativas se priorizan, qué comisiones deberán ser emplazadas y cómo sostener la unidad entre sectores que, fuera de estos temas, tienen posiciones políticas muy diferentes.

La oposición apuesta a que el antecedente de los 133 votos alcanzados la semana pasada sea suficiente para garantizar nuevamente una mayoría sólida.

Una nueva prueba para el Gobierno

La sesión del 9 de septiembre será una nueva prueba para el Gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados.

El oficialismo ya comprobó que distintos bloques opositores y sectores dialoguistas pueden coincidir cuando se trata de determinados temas sociales y económicos.

La discusión sobre el endeudamiento de las familias y la emergencia en Discapacidad podría convertirse ahora en un nuevo campo de batalla parlamentario.

Para la oposición, el objetivo inmediato es lograr que los proyectos salgan del congelamiento en comisión.

Para el Gobierno, el desafío será evitar que esa coordinación parlamentaria se transforme en una mayoría estable capaz de imponerle una agenda propia.

El 9 de septiembre podría mostrar si los 133 votos de la última sesión fueron una coincidencia puntual o el primer paso de una oposición mucho más coordinada frente al oficialismo.