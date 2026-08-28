Escándalo en Gran Hermano: Campanita se negó a salir y tuvo que entrar seguridad para sacarla de la casa

Campanita protagonizó una nueva jornada de máxima tensión en Gran Hermano: Generación Dorada. Tras ser expulsada junto a Danelik por un fuerte enfrentamiento, la participante se negó a abandonar la casa y la producción tuvo que hacer ingresar a una oficial de seguridad para convencerla de retirarse.

Steffany “Campanita” Pereira protagonizó este jueves uno de los momentos más tensos de Gran Hermano: Generación Dorada, luego de que la producción decidiera expulsarla junto a Danelik Galazán por el violento conflicto que ambas protagonizaron durante la noche anterior.

Sin embargo, la expulsión derivó en un nuevo escándalo cuando Campanita se negó a abandonar la casa.

La situación escaló de tal manera que una oficial de seguridad tuvo que ingresar al predio para hablar con la participante y convencerla de cumplir con la decisión de la producción.

Finalmente, después de una extensa charla y entre lágrimas, la concursante abandonó la casa por una salida trasera, fuera de cámara.

La pelea que terminó con una doble expulsión

El conflicto comenzó el miércoles por la noche y tuvo como uno de sus detonantes las fotografías de los hijos de Solange Abraham y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

Según se vio y se relató dentro del programa, Campanita retiró las imágenes de la habitación, lo que generó una fuerte discusión que estuvo a punto de terminar en una agresión física.

Ante la gravedad del episodio, la producción tomó una decisión inmediata: Campanita y Danelik quedaban expulsadas del reality y debían abandonar la casa sin posibilidad de apelar la sanción.

Pero las reacciones fueron completamente diferentes.

Danelik aceptó la resolución y salió sin mayores inconvenientes por la puerta giratoria.

Campanita, en cambio, se negó.

“Ahora sí que no me voy a ir”, lanzó entre lágrimas antes de refugiarse en el confesionario.

“Es la cosa más humillante de mi vida”

Desde el confesionario, Campanita intentó explicar su versión de lo sucedido y rechazó haber ejercido violencia contra otra participante.

La concursante calificó la expulsión como “la cosa más humillante” de su vida y recordó otros conflictos que, según sostuvo, no habían recibido una sanción similar.

También habló sobre el episodio de las fotografías y aseguró que las había guardado con cuidado con la intención de intercambiarlas por maquillaje.

Según su relato, nunca tuvo intención de provocar un daño y tampoco respondió físicamente durante la discusión.

La situación, sin embargo, ya había sido evaluada por la producción, que mantuvo firme la decisión de expulsarla.

Mientras Campanita continuaba resistiéndose a salir, Santiago del Moro explicó al aire que había personal femenino de seguridad preparado para intervenir.

El ingreso de seguridad y la salida de Campanita

Finalmente, una oficial ingresó a la propiedad para dialogar con la participante.

La charla se extendió durante varios minutos.

Campanita rompió en llanto y terminó abrazando a la mujer que había ingresado para acompañarla y persuadirla.

Después de ese momento, aceptó abandonar la casa.

La salida no se produjo por la tradicional puerta giratoria ni fue emitida en vivo.

La participante dejó el reality por una salida alternativa, lejos de las cámaras.

No era la primera vez que se negaba a irse

El episodio tuvo un antecedente reciente.

Campanita ya había protagonizado una situación similar cuando fue eliminada anteriormente por decisión del público.

En aquella oportunidad, también se resistió a abandonar el juego, en una gala que generó una fuerte repercusión.

Ahora, la historia volvió a repetirse, aunque en un contexto mucho más grave porque esta vez se trató de una expulsión directa de la producción.

Mariela Prieto, quien había habilitado su reingreso al programa, intentó hacerla cambiar de opinión, pero no logró convencerla.

Incluso, desde el propio juego le advirtieron que su negativa podía tener consecuencias para Danelik.

Finalmente, la intervención del personal de seguridad terminó siendo decisiva.

“La convencieron, está claro que es parte de su personaje”, opinó Del Moro durante la transmisión.

Así terminó uno de los episodios más caóticos de la temporada.

La expulsión de Campanita ya había generado impacto dentro de la casa, pero su negativa a salir elevó todavía más la tensión y obligó a la producción de Gran Hermano a intervenir de una manera poco habitual para concretar su salida definitiva.