Golpe al bolsillo: todos los aumentos que llegan en septiembre y cuánto habrá que pagar

Septiembre comenzará con una nueva ronda de aumentos que impactará en alquileres, prepagas, transporte, colegios privados, peajes e internet. El ajuste más fuerte será para los contratos de alquiler bajo la antigua ley, con una suba del 35,52%, mientras varios servicios aumentarán por encima de la inflación de julio, que fue del 2,1%.

Septiembre comenzará con una nueva ronda de aumentos que volverá a impactar sobre el presupuesto de las familias.

Alquileres, medicina prepaga, colegios privados, colectivos, subte, trenes, peajes e internet tendrán nuevos valores desde el inicio del mes, mientras todavía restan definiciones sobre las tarifas de luz, gas y el impuesto a los combustibles.

Las subas llegan después de que la inflación de julio fuera del 2,1%, según informó el Indec. Sin embargo, varios de los incrementos previstos para septiembre superarán ese porcentaje.

El ajuste más fuerte volverá a concentrarse en los alquileres alcanzados por la antigua ley, aunque también habrá aumentos importantes en el transporte público y en distintos servicios que forman parte de los gastos fijos de los hogares.

Alquileres: la suba más fuerte de septiembre

Los contratos que todavía continúan bajo el régimen de la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización del 35,52% en septiembre, de acuerdo con la evolución del Índice de Contratos de Locación.

El porcentaje se encuentra por encima del aumento aplicado en agosto, que había sido del 34,95%, y del registrado en julio, cuando la actualización alcanzó el 34,04%.

Aunque el índice muestra una fuerte desaceleración respecto de los aumentos de tres cifras que llegaron a registrarse durante 2025, el impacto continúa siendo significativo para los hogares alcanzados por ese sistema.

Prepagas: subas de hasta 3,11%

La medicina privada también tendrá nuevos aumentos.

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar incrementos que, según la compañía y el plan contratado, se ubicarán entre el 1,9% y el 3,11%.

Entre los aumentos informados, Swiss Medical aplicará una suba del 3,11%, mientras que Omint incrementará sus cuotas un 2,9%.

En el caso de OSDE, las actualizaciones estarán entre el 1,9% y el 2,3%, según el plan.

Galeno tendrá aumentos de entre el 2,3% y el 2,8%; el Hospital Alemán aplicará una suba del 2,36%; y el Hospital Italiano, del 2,1%.

Los incrementos también alcanzarán, en los casos correspondientes, a los copagos.

Colectivos: subas en CABA y la provincia de Buenos Aires

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a aumentar desde el 1° de septiembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivos tendrán un incremento del 4,1%.

De esta manera, el boleto mínimo para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $887,99.

En la provincia de Buenos Aires, el aumento será del 4,7%, según los valores informados, y el boleto mínimo llegará a $1.158,97.

La diferencia entre ambas jurisdicciones volverá a profundizar la brecha entre los pasajeros que viajan dentro de la Ciudad y quienes utilizan líneas bajo regulación bonaerense.

El subte pasa los $1.700

También subirá el valor del viaje en subte.

La tarifa pasará de $1.621 a $1.753 durante septiembre, con un aumento del 4%.

El valor para los usuarios que no tengan registrada la tarjeta SUBE se mantendrá en $2.541,10.

Trenes: el boleto mínimo llegará a $480

Los usuarios de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur también tendrán un nuevo aumento.

Desde septiembre, el boleto mínimo con SUBE registrada pasará de $420 a $480.

La actualización representa una suba del 14,29% y corresponde al último tramo del esquema de aumentos escalonados anunciado anteriormente.

Los nuevos valores regirán para las líneas ferroviarias que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Peajes porteños: otra suba de más del 4%

Los peajes de las autopistas porteñas también tendrán nuevos valores.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los autos particulares pagarán $4.795,42 en horario normal y $6.795,90 durante la hora pico.

La actualización será de alrededor del 4% y se suma a los aumentos ya registrados en los últimos meses.

Colegios privados: aumentos en CABA y la provincia

Las cuotas de los colegios privados también volverán a subir.

En la provincia de Buenos Aires, los establecimientos privados con aporte estatal tendrán un incremento del 2,5% en septiembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se autorizaron aumentos de hasta el 4,2%.

Los nuevos valores dependerán del nivel educativo y del porcentaje de subvención estatal que reciba cada institución.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones también comenzaron a informar nuevos ajustes para septiembre.

Internet, cable y telefonía tendrán aumentos que rondarán el 2,5%, aunque los porcentajes finales dependerán de cada compañía y del servicio contratado.

Las empresas ya comenzaron a comunicar los nuevos valores a sus clientes.

Lo que todavía falta definir

La lista de aumentos podría sumar nuevas modificaciones en los próximos días.

El Gobierno todavía debe oficializar los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de electricidad y gas.

También resta conocer qué decisión adoptará respecto del impuesto a los combustibles líquidos, un factor que puede tener impacto directo sobre los precios de la nafta y el gasoil.

Por eso, septiembre comenzará con una nueva presión sobre los gastos cotidianos y con la posibilidad de que el listado de aumentos se amplíe.

El alquiler volverá a representar el ajuste más fuerte para quienes todavía mantienen contratos bajo el régimen anterior, pero el transporte, la salud, la educación y los servicios también demandarán un mayor esfuerzo del presupuesto familiar.

Con subas que en varios casos superan la inflación mensual de julio, el bolsillo volverá a enfrentar una nueva ronda de ajustes desde los primeros días de septiembre.