LA MUNI MÁS CERCA CELEBRÓ SU EDICIÓN 60 EN EL BARRIO SAN MARTÍN ANEXO CON SERVICIOS Y DIÁLOGO VECINAL

El programa municipal La Muni Más Cerca llegó a su edición número 60 en el barrio San Martín Anexo. El intendente Gastón Hissa encabezó un encuentro abierto con vecinos y acercó múltiples servicios. El abordaje incluyó anuncios de obras, nuevos controles ambientales y continuidad del programa.

Por María Cruz*

La edición N°60 del programa La Muni Más Cerca se desarrolló este jueves en el barrio San Martín Anexo, en la zona oeste de la ciudad de San Luis, con la presencia del intendente Gastón Hissa, oficinas municipales itinerantes y una reunión abierta con vecinos de la zona y barrios aledaños.



Como ocurre cada semana, el Municipio trasladó distintas dependencias para facilitar trámites y consultas sin necesidad de concurrir al centro de la ciudad. En esta oportunidad participaron Transpuntano, Rentas, Mesa de Entrada, Centro de Atención al Vecino, Obras Privadas, Servicios Públicos y Eco Canje, además de los tráileres de Atención Primaria de la Salud y Zoonosis.

Durante el encuentro, que se extendió por más de una hora, Hissa explicó el funcionamiento del programa y anunció que en las próximas semanas se inaugurará la puesta en valor de la plaza Antártida. También repasó otras políticas municipales como Volvé a tu Plaza, Mejorando tu Cuadra e Iluminando tu Barrio, y remarcó la necesidad de una planificación integral para sostener estas acciones.

En ese marco, adelantó que el Municipio implementará un sistema de monitoreo con cámaras para detectar a grandes generadores de residuos voluminosos que arrojan desechos en espacios públicos. Las patentes de los vehículos involucrados serán identificadas y se aplicarán sanciones, medida que será anunciada oficialmente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el 1° de marzo.



Los vecinos plantearon reclamos vinculados a infraestructura y mantenimiento urbano, como cordón cuneta, desmalezado, limpieza de canales y colocación de reductores de velocidad. El intendente se comprometió a avanzar con las soluciones y destacó la importancia del contacto directo con la comunidad. Además, confirmó que La Muni Más Cerca tendrá dos ediciones semanales, los lunes y jueves, consolidándose como una herramienta central de participación ciudadana y descentralización de servicios.