LA FIESTA NACIONAL VALLE DEL SOL INAUGURA UN FIN DE SEMANA CON NUEVE FESTIVALES EN SAN LUIS

Desde este viernes y hasta el domingo, San Luis vivirá un intenso fin de semana con nueve festivales en distintos puntos de la provincia. La 53° Fiesta Nacional Valle del Sol, en Villa de Merlo, será el evento central de la agenda cultural. Las celebraciones buscan fortalecer el turismo y revalorizar la identidad y las tradiciones locales.





Por María Cruz*

La Fiesta Nacional Valle del Sol abrirá este fin de semana una agenda cargada de actividades culturales y turísticas en la provincia de San Luis, con un total de nueve festivales que se desarrollarán en Villa de Merlo, Juan Llerena, Villa de la Quebrada, Naschel, Candelaria, Paso Grande, Desaguadero, Leandro N. Alem y San Francisco del Monte de Oro.

En Villa de Merlo, desde este viernes y hasta el domingo, se celebrará la 53° edición de la Fiesta Nacional Valle del Sol con una destacada grilla artística. Abel Pintos y Jessica Benavidez abrirán el escenario el viernes; el sábado será el turno de La Delio Valdez y Damaris; mientras que el cierre contará con Maggie Cullen, Christian Herrera y Rodrigo Tapari. Las entradas van desde los $30 mil por noche, con un abono general de $80 mil. Además, se sumará el nuevo espacio gratuito “El Peñón”, destinado a artistas locales y propuestas gastronómicas.

En Juan Llerena, el sábado se realizará la 2° edición del Festival Nocturno de Doma y Folklore, con jineteada, música en vivo y actividades recreativas en el camping municipal. En Villa de la Quebrada, desde las 20:30, tendrá lugar el 6° Festival Provincial del Queso y del Quesillo Puntano, que incluirá una procesión gaucha, feria de productores y espectáculos musicales.

Naschel será sede el sábado de la 52° Fiesta Provincial del Maíz, con bendición de frutos, elección de reina y la participación de reconocidos artistas folklóricos. En Candelaria, el domingo se desarrollará el acto central de la 12° Fiesta Nacional del Melón, la Agricultura y la Producción, con entrada libre y gratuita, mientras que las actividades continuarán durante el próximo fin de semana.

Paso Grande celebrará este viernes la 40° Fiesta Nacional del Cuarzo; Leandro N. Alem será escenario del 44° Festival Provincial del Durazno; Desaguadero recibirá la 9° edición del Festival del Río Desaguadero y del Sándwich de Jamón Crudo; y San Francisco del Monte de Oro vivirá la segunda noche del Festival Provincial del Gaucho, tras una primera jornada que convocó a más de cuatro mil personas.

Con propuestas que combinan música, gastronomía, tradiciones y encuentros populares, los festivales del fin de semana se consolidan como una herramienta clave para impulsar el turismo interno y fortalecer la identidad cultural de cada localidad, ofreciendo alternativas de disfrute para vecinos y visitantes en toda la provincia.