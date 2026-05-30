El Trapiche clasificó entre los 8 mejores de Argentina para competir por el título de mejor pueblo del mundo en la ONU

El Trapiche, una localidad sanluiseña de 2.604 habitantes fundada en 1792, fue seleccionada como una de las ocho representantes argentinas en el certamen Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo. Compitió entre 56 postulaciones de 19 provincias — un récord histórico para Argentina — y avanzó por su patrimonio arqueológico prehispánico, el Embalse La Florida, la gastronomía ancestral huarpe y las piletas naturales de Siete Cajones.

El Trapiche, una localidad de 2.604 habitantes a 39 kilómetros de la capital de San Luis, fue seleccionada entre los ocho pueblos argentinos que competirán en el certamen internacional Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo. Si gana, será el segundo pueblo sanluiseño en lograrlo.

El Trapiche, del departamento Pringles de San Luis, fue elegida como una de las ocho localidades que representarán a Argentina en la edición 2026 del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, uno de los reconocimientos internacionales más relevantes del turismo rural. La selección fue realizada por equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación luego de evaluar 56 postulaciones de 19 provincias — la cifra más alta desde el inicio del programa en 2021. La nominación oficial fue entregada al ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, durante la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo en Mendoza.

San Luis fue una de las provincias más activas de esta edición: presentó cinco candidaturas — San José del Morro, El Trapiche, San Francisco del Monte de Oro, Villa del Carmen y Luján — y logró que una de ellas avanzara a la instancia internacional.

Qué tiene El Trapiche

Fundada en 1792, la localidad debe su nombre y su historia a un molino hidráulico aurífero que operó en la zona durante la época colonial. Hoy tiene 2.604 habitantes y combina patrimonio arqueológico, naturaleza protegida y gastronomía ancestral en una oferta turística que la Nación consideró competitiva a nivel mundial.

Entre sus atractivos centrales se destaca el patrimonio arqueológico prehispánico de los morteros del río El Trapiche, que conecta directamente con la iniciativa gastronómica «Cocina de Raíz»: una propuesta que rescata técnicas ancestrales huarpes con uso de hornos de barro, y que fue uno de los elementos diferenciales de su candidatura.

En términos naturales, el Embalse La Florida — la reserva de agua más grande de la provincia y área protegida — define el paisaje de la zona. La Reserva Floro Faunística ofrece senderos interpretativos para el avistaje de flora y fauna local. Y a tres kilómetros del pueblo, el paraje conocido como Siete Cajones sorprende con piletas naturales formadas sobre el lecho del río.

El programa y los pasos que vienen

Best Tourism Villages reconoce desde 2021 a destinos rurales de menos de 15.000 habitantes que preservan valores culturales y naturales, promueven el turismo sostenible y mantienen el estilo de vida local como parte central de la experiencia. La convocatoria internacional de ONU Turismo permanece abierta hasta el 9 de junio. Los ganadores de la edición 2026 se conocerán durante el tercer trimestre del año, en una ceremonia para la cual Argentina se postuló como sede. «Tenemos el gran objetivo de conseguir que el programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país», dijo el secretario de Turismo, Daniel Scioli.

Si El Trapiche obtiene el reconocimiento, será el segundo pueblo de San Luis en lograrlo: La Carolina, un pueblo de antigua tradición minera, ganó el título en 2023.

Los otros siete candidatos argentinos

Junto a El Trapiche competirán Cachi (Salta), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán) — primera nominación tucumana en la historia del programa —, Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Argentina ya tiene siete pueblos reconocidos en ediciones anteriores: Caspalá (Jujuy, 2021), La Carolina (San Luis, 2023), Gaiman y Trevelin (Chubut, 2024), Caviahue-Copahue (Neuquén, 2024), Villa Tulumba (Córdoba, 2024), Maimará (Jujuy, 2025) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes, 2025).