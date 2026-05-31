Indignación en Candelaria por una seguidilla de hechos vandálicos

La Municipalidad de Candelaria denunció nuevos hechos de vandalismo en espacios públicos. Del cementerio local se llevaron un inodoro completo y, además, fue robada la bandera que flameaba en el Monumento a los Héroes Puntanos. Piden colaboración para identificar a los responsables.

La Municipalidad de Candelaria denunció una serie de hechos de vandalismo y robo que afectaron distintos espacios públicos de la localidad. Entre los daños registrados se encuentran la sustracción de un inodoro completo en el cementerio municipal y el robo de la bandera que flameaba en el Monumento a los Héroes Puntanos.

Según informaron desde el municipio, los episodios fueron detectados durante los últimos días y generaron preocupación por el impacto que tienen sobre el patrimonio comunitario y los recursos destinados al mantenimiento de los espacios públicos.

Uno de los hechos ocurrió en el cementerio local, donde desconocidos se llevaron un inodoro con su respectiva mochila de baño. Además, la otra mochila instalada en los sanitarios fue destruida, provocando daños adicionales en las instalaciones.

A este episodio se sumó el robo de la bandera de Candelaria que se encontraba izada en el Monumento a los Héroes Puntanos, uno de los sitios representativos de la memoria histórica de la localidad.

Desde la comuna lamentaron lo sucedido y remarcaron que estos actos perjudican a toda la comunidad. «Se trata de bienes públicos que pertenecen a todos los vecinos y cuya reparación demanda recursos que podrían destinarse a otras necesidades», señalaron desde el Ejecutivo municipal.

Los hechos también reavivaron el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y vigilancia en espacios públicos, especialmente en aquellos considerados de valor histórico, cultural o comunitario.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos para aportar información que permita identificar a los responsables. Asimismo, pidieron comunicar cualquier dato o movimiento sospechoso que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Mientras avanza la búsqueda de los autores, el municipio reiteró el llamado al cuidado de los espacios comunes y recordó que el deterioro o robo de bienes públicos termina afectando directamente a todos los habitantes de la localidad.