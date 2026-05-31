La viuda de Renato Fuentes increpó a Poggi y reclamó seguridad

Nancy Abigail Muñoz, viuda del policía Renato Fuentes, volvió a cuestionar al Gobierno de San Luis y aseguró que las promesas de asistencia realizadas tras el asesinato de su esposo nunca se cumplieron. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el acompañamiento a las familias de efectivos caídos en servicio.

La viuda de Renato Mauricio Fuentes, el policía asesinado en cumplimiento del deber en septiembre de 2024, volvió a cuestionar públicamente al Gobierno de San Luis y denunció que las promesas de acompañamiento realizadas tras el crimen nunca se concretaron. Nancy Abigail Muñoz apuntó directamente contra el gobernador Claudio Poggi y la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, a quienes acusó de haber utilizado políticamente el caso y luego abandonar a la familia.

El reclamo tomó visibilidad a partir de una publicación realizada en redes sociales, donde Muñoz expresó su malestar tras observar una fotografía oficial en la que aparecen el mandatario provincial y la titular de la cartera de Seguridad durante una actividad institucional.

“Prometieron acompañamiento y asistencia y nos soltaron la mano”, escribió la mujer, quien desde el asesinato de su esposo viene reclamando respuestas por parte de las autoridades provinciales.

En el mismo mensaje, sostuvo que el caso fue utilizado con fines políticos luego del crimen que conmocionó a la provincia. “Se los ve sonrientes, mientras se cargaron la vida de Renato, le dieron la espalda, lo usaron, usaron su asesinato para hacer política sucia”, manifestó.

El trasfondo del conflicto se remonta al 20 de septiembre de 2024, cuando Renato Mauricio Fuentes perdió la vida durante un enfrentamiento armado en la localidad de Cortaderas mientras cumplía funciones policiales. El hecho generó una fuerte repercusión institucional y motivó distintas medidas por parte del Ejecutivo provincial.

Tras el homicidio, el Gobierno decretó duelo provincial y dispuso el ascenso post mortem del efectivo al grado de comisario. Además, funcionarios provinciales expresaron públicamente su respaldo a los familiares y prometieron asistencia para afrontar las consecuencias de la tragedia.

Sin embargo, Muñoz sostiene que esas promesas nunca se materializaron. Según denunció en distintas oportunidades, la ayuda económica anunciada no llegó en los términos esperados y tampoco recibió el acompañamiento institucional que le habían garantizado luego del asesinato.

El reclamo más reciente se produjo durante las festividades patronales de Santa Rita, en el paraje Las Lomitas. Allí, según relató la propia Muñoz, mantuvo un intercambio con el gobernador Poggi, oportunidad en la que volvió a plantear la situación que atraviesa junto a su familia.

La mujer también cuestionó un episodio ocurrido durante ese encuentro, relacionado con una confusión del mandatario al referirse a integrantes de su gabinete, situación que interpretó como una muestra de falta de atención hacia un caso que marcó profundamente a su entorno.

A más de un año y medio del crimen de Renato Fuentes, las declaraciones de su viuda reabren el debate sobre el acompañamiento estatal a las familias de efectivos caídos en servicio. Mientras la investigación judicial continúa su curso, Muñoz insiste en que todavía espera respuestas concretas y el cumplimiento de los compromisos asumidos públicamente tras la muerte de su esposo.