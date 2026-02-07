7 febrero, 2026

POGGI ACEPTÓ LA RENUNCIA DE FEDERICO CACACE A LA SECRETARÍA DE AMBIENTE

El gobernador Claudio Poggi aceptó la renuncia de Federico Cacace como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
La decisión se tomó tras una reunión en Casa de Gobierno.
Romina Carbonell quedará a cargo del área de manera interina.

Por María Cruz*

 

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aceptó este viernes 6 de febrero la renuncia de Federico Cacace al cargo de secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, luego de una charla mantenida en Casa de Gobierno, según informó oficialmente la Agencia de Noticias San Luis.
La salida de Cacace fue confirmada por el Gobierno provincial a través de un comunicado difundido en horas del mediodía. La información oficial no detalló los motivos de la renuncia, aunque precisó que la decisión se produjo tras un encuentro entre el ahora exfuncionario y el mandatario provincial.De manera transitoria, y hasta que se designe a un nuevo responsable del área, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable quedará bajo la conducción de la secretaria General de la Gobernación, Romina Carbonell. La medida busca garantizar la continuidad institucional y administrativa del organismo.
Desde el Ejecutivo indicaron que en los próximos días se dará a conocer quién asumirá de forma definitiva la conducción de la cartera ambiental, un área estratégica para las políticas públicas vinculadas al desarrollo sustentable y la gestión ambiental en la provincia.

