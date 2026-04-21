La metalurgia cayó 4,1% en marzo y usa solo el 41,8% de su capacidad: el nivel más bajo en cuatro años

La actividad metalúrgica cayó 4,1% interanual en marzo y acumula una baja de 6,9% en 2026, según ADIMRA. El sector opera al 41,8% de su capacidad instalada, el nivel más bajo en cuatro años, con retrocesos en todas las provincias y una caída de 2,6% en el empleo.

La actividad metalúrgica registró en marzo una caída interanual de 4,1% y acumula un retroceso de 6,9% en lo que va de 2026, según el relevamiento mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). El sector opera con el nivel más bajo de utilización de su capacidad instalada en cuatro años: 41,8%, un descenso de 5,3 puntos porcentuales respecto del mismo mes del año anterior.

Si bien la actividad mostró una leve recuperación mensual de 1,5% frente a febrero, el dato interanual dominó el diagnóstico del sector y consolidó una tendencia negativa que se extiende desde el inicio del año. Las empresas señalaron que la baja demanda interna y los costos crecientes limitan su capacidad para sostener tanto la producción como los puestos de trabajo.

Los mayores retrocesos se registraron en otros productos de metal (-6,7%), bienes de capital (-6,6%), equipamiento médico (-6,5%) y equipo eléctrico (-5,8%). En el otro extremo, tres segmentos lograron cerrar el mes en terreno positivo: autopartes avanzó 2,1%, carrocerías y remolques subió 2,0% y maquinaria agrícola creció 1,8%, en un contexto de mayor actividad en el campo.

La crisis no reconoció fronteras provinciales. Buenos Aires lideró las bajas con una caída de 5,6%, seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%), Mendoza (-0,7%) y Santa Fe (-0,3%), lo que evidenció que la contracción abarca a toda la cadena productiva del sector en el país.

El empleo también sintió el impacto. El informe registró una caída interanual de 2,6% en la dotación de personal y una baja adicional de 0,4% respecto de febrero. Las empresas advirtieron que, de no revertirse la retracción de la demanda, la pérdida de puestos de trabajo podría profundizarse en los próximos meses.