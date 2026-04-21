«Incendio culposo seguido de muerte»: la calificación que le evitó a Pettinato hasta 20 años de prisión

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 condenó a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el incendio que en mayo de 2022 causó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, su amigo y médico.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso por el delito de «incendio culposo seguido de muerte» del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció el 16 de mayo de 2022 en el departamento del artista en el barrio de Belgrano. La pena no es de cumplimiento efectivo.

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle anunciaron la sentencia pasadas las 13 del lunes, luego de que el proceso se desarrollara a través de videoconferencia desde las 9 de la mañana. Antes de conocerse el dictamen, Pettinato se negó a pronunciar sus últimas palabras, un derecho que el imputado puede ejercer antes de que el tribunal emita la sentencia.

La calificación elegida por los jueces —incendio culposo, y no doloso— determinó el alcance de la pena. El delito de estrago doloso seguido de muerte, que había solicitado la querella, preveía una pena de entre ocho y 20 años de cárcel. La fiscalía había pedido cuatro años y siete meses de prisión. La defensa reclamó la absolución. El tribunal optó por el punto intermedio más cercano al pedido fiscal.

La noche del 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó al departamento ubicado en el piso 22 del edificio de la calle Aguilar al 2300, donde vivía Pettinato, quien era su paciente y amigo. Pasadas las 23, se inició un incendio en el interior de la unidad. Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y rescatar al médico. Un vecino intentó ayudar, pero cuando llegaron los bomberos el deceso ya se había consumado. El cuerpo del neurólogo fue hallado en el living con lesiones graves en la parte inferior de sus piernas.

La autopsia determinó que Melchor Rodrigo murió por «quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal» y por «congestión, edema y hemorragia pulmonar». A lo largo del juicio se expusieron las pericias sobre el estado de la vivienda tras el incendio, los resultados de la autopsia y otras pruebas técnicas.

La condena se acumula a otra que Pettinato ya había recibido en una causa paralela por abuso sexual, en la que fue sentenciado a nueve meses de prisión en suspenso.