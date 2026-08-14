La inflación en San Luis fue del 1,3% durante julio

La inflación en San Luis fue del 1,3% en julio y acumuló 16,8% en los primeros siete meses de 2026. La cebolla aumentó 33,2% y fue uno de los productos con mayor suba, mientras que vivienda y servicios básicos acumularon un incremento interanual del 47,9%.

La inflación en San Luis fue del 1,3% en julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos. Con este resultado, la provincia acumuló una suba de precios del 16,8% en los primeros siete meses de 2026 y registró una variación interanual del 32,6%.

El dato mensual mostró una desaceleración respecto de junio, cuando el IPC provincial había avanzado 1,6%. A nivel nacional, el INDEC informó para julio una inflación del 2,1%, luego del 1,9% registrado en junio.

En San Luis, el capítulo que más aumentó durante julio fue Equipamiento y mantenimiento del hogar, con una suba del 2,7%. Le siguieron Otros bienes y servicios, con 2,6%; Vivienda y servicios básicos, con 2,2%; y Atención médica y gastos para la salud, con 1,7%.

Alimentos y bebidas registró un incremento del 0,9%. Aunque se ubicó por debajo del nivel general, fue el capítulo que más incidió en el resultado final por su peso dentro de la canasta de consumo, con un aporte de 0,42 puntos porcentuales.

En la comparación con julio de 2025, Vivienda y servicios básicos presentó el mayor aumento, con 47,9%. Después se ubicaron Alimentos y bebidas, con 35%; Transporte y comunicaciones, con 33,7%; Otros bienes y servicios, con 33,2%; y Atención médica y gastos para la salud, con 29,3%.

Los alimentos que más aumentaron

Entre los productos relevados, la cebolla fue uno de los que más subió durante julio. El precio promedio del kilo pasó de $1.189,41 en junio a $1.584,16, lo que representó un incremento del 33,2%.

También aumentaron el tomate redondo, un 14,1%, hasta $3.492,61 por kilo, y la papa, que registró una suba del 10,4% y llegó a un precio promedio de $1.829 por kilo.

El limón aumentó 7,2%; la banana, 5,4%; el queso cuartirolo, 3,6%; la mayonesa, 3,1%; el pan francés y los fideos secos, 2,9% cada uno; y el arroz blanco, 2,3%.

En cambio, algunos alimentos registraron bajas. El precio promedio del asado cayó 2,7%; la bola de lomo, 1,3%; la molida común, 0,6%; la nalga, 0,5%; y el pollo entero, 0,2%.

Entre los productos frescos, la lechuga tuvo una caída del 16,2%, mientras que el café envasado bajó 7,3%, la yerba mate 2,9% y los huevos 1,5%.

Por aperturas, Verduras fue el segmento de Alimentos y bebidas que más aumentó, con una variación del 7,3%. También subieron 2% los aceites y grasas y los productos lácteos y huevos. En cambio, el conjunto de carnes registró una baja del 0,8%.

Otros aumentos registrados

Fuera de los alimentos también hubo incrementos significativos. El alojamiento aumentó 16,6%, mientras que el gas en garrafa avanzó 6,5%.

Además, el precio del silenciador para automóvil subió 5,8%; el detergente líquido, 5,6%; los tampones, 5,3%; y las servilletas de papel, 4,4%.

El IPC de San Luis releva una canasta de 301 productos. Para elaborar el indicador, la Dirección Provincial de Estadística y Censos recopila y supervisa unos 245 precios diarios, alrededor de 4.900 por mes y aproximadamente 58.800 durante el año.

El resultado provincial de julio se conoció en un contexto de desaceleración de los precios respecto de meses anteriores. De todos modos, la comparación interanual muestra que algunos gastos vinculados con la vivienda y los alimentos continúan aumentando por encima del nivel general.