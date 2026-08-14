Rally Argentino: San Luis se prepara para una definición histórica

San Luis recibirá del 11 al 13 de diciembre la última fecha del Rally Argentino 2026, que definirá los campeonatos nacional y provincial. Se esperan cerca de 50 autos y la participación de los pilotos sanluiseños Miguel Baldoni y Mario Rasso.

San Luis será sede de la definición del Rally Argentino 2026, que se disputará del 11 al 13 de diciembre y coincidirá con la última fecha del Campeonato Provincial. La competencia nacional cerrará su temporada en la provincia y permitirá definir los campeonatos de ambas categorías.

El anuncio fue realizado este jueves en Casa de Gobierno, durante una conferencia encabezada por la secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, y el presidente del Rally Argentino, Fernando Scarlatta. También participaron autoridades provinciales, dirigentes deportivos y los pilotos sanluiseños Miguel Baldoni y Mario Rasso.

La organización estima una participación cercana a 50 vehículos y anticipó que las inscripciones comenzarán 15 días antes de la competencia. El Rally Provincial disputará su última fecha durante el mismo fin de semana.

Scarlatta destacó la elección de San Luis para recibir la definición nacional y valoró los caminos, la organización de las competencias anteriores y la convocatoria del público puntano.

La carrera tendrá además un atractivo especial para los representantes locales. Miguel Baldoni, vigente campeón argentino, y Mario Rasso, subcampeón nacional de la clase RC3, serán dos de los pilotos sanluiseños que participarán de la competencia.

Baldoni destacó la importancia de que la provincia vuelva a recibir una fecha nacional y consideró que San Luis debería integrar de manera permanente el calendario del Rally Argentino.

La organización también prepara una largada simbólica con una doble rampa, destinada a presentar a los pilotos sanluiseños y sumar un espectáculo para el público.

Además del aspecto deportivo, las autoridades provinciales destacaron el impacto turístico de la competencia. La fecha coincidirá con el inicio de la temporada de verano y se trabajará en la definición de los recorridos y puntos de interés para potenciar la llegada de visitantes.

El presidente del Rally Argentino remarcó que este tipo de competencias genera movimiento en los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de transporte, además de brindar exposición nacional a los lugares que forman parte del recorrido.

Desde la organización señalaron como antecedente que el Rally Coronación disputado el año pasado en Mina Clavero convocó a más de 150.000 personas, una cifra que sirve como referencia del potencial turístico del evento.

La Federación Regional de Automovilismo Deportivo deberá definir junto con los organizadores los recorridos y la modalidad que permitirá desarrollar de manera conjunta las fechas nacional y provincial.

De esta manera, San Luis tendrá en diciembre una definición doble del automovilismo de rally, con los campeonatos nacional y provincial en juego y la presencia de los principales pilotos de la especialidad.