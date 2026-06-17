La Escuela de Manejo amplía su oferta con capacitación para motos

La Municipalidad de San Luis anunció cambios en la Escuela de Manejo. Desde julio los aspirantes podrán elegir entre turno mañana o tarde y próximamente se incorporarán clases para motociclistas. Además, avanzará el recambio de contenedores y una nueva edición del programa La Muni Más Cerca.

La Municipalidad de San Luis anunció una serie de cambios en la Escuela de Manejo que comenzarán a implementarse en los próximos meses. A partir de la inscripción prevista para el 13 de julio, los aspirantes podrán elegir entre cursar por la mañana o por la tarde, mientras que próximamente también se incorporarán clases destinadas a quienes deseen aprender a conducir motocicletas.

Las novedades fueron presentadas este martes por la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, quien explicó que las modificaciones responden a planteos realizados por los propios alumnos.

“Muchos tenían inconvenientes para asistir porque no podían elegir el horario de cursada”, señaló la funcionaria al fundamentar la incorporación de los nuevos turnos.

De esta manera, cuando se habilite el formulario de inscripción el próximo 13 de julio a las 8 de la mañana, los interesados podrán optar entre turno mañana o turno tarde. El programa mantendrá los 300 cupos mensuales disponibles, distribuidos en 150 lugares para cada franja horaria.

Miranda recordó que las clases se desarrollan desde las 8.30 y desde las 14 horas, respectivamente, y que luego los participantes son organizados entre la primera y la segunda quincena de cada mes.

Además, la Escuela de Manejo ampliará su propuesta con una nueva capacitación orientada a motociclistas. Según adelantó la funcionaria, el Municipio incorporará dos motos destinadas exclusivamente a las prácticas.

“Vamos a empezar a dictar también clases para motos”, confirmó Miranda, quien destacó que existe una importante demanda de vecinos que desean aprender a conducir este tipo de vehículos y no cuentan con una unidad propia.

La secretaria explicó que la iniciativa también apunta a mejorar la seguridad vial y contribuir a una circulación más ordenada dentro de la ciudad. No obstante, aclaró que esta modalidad no estará disponible durante julio y que su implementación se concretará más adelante.

Entre los requisitos para acceder a la Escuela de Manejo, se mantiene la necesidad de ser mayor de edad, tener domicilio en la ciudad de San Luis y contar previamente con una cuenta activa en SIGEM. También se solicita el compromiso de asistencia para evitar la pérdida de cupos.

Avanza el recambio de contenedores en el centro

Durante el mismo anuncio, Miranda informó que este miércoles serán presentados los 110 contenedores que completarán la primera etapa del plan de renovación del sistema de recolección en el centro de la ciudad.

Semanas atrás ya se habían instalado 40 unidades y, con la incorporación de los nuevos equipos, el total ascenderá a 150 contenedores renovados.

La colocación comenzará este miércoles a partir de las 20 horas y se extenderá durante los próximos días. El objetivo es reemplazar recipientes que superan los diez años de uso y presentan un importante desgaste.

La funcionaria explicó que previamente se realizaron tareas de demarcación de las dársenas donde quedarán ubicados los nuevos contenedores y campañas informativas destinadas a promover su correcto uso.

Nueva edición de «La Muni Más Cerca»

Por otra parte, la Municipalidad llevará adelante este jueves una nueva jornada del programa «La Muni Más Cerca», que alcanzará su edición número 90.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 14 horas en el barrio Maximiliano Toro, ubicado en la zona sur de la capital puntana.

Durante la jornada estarán presentes el tráiler de Atención Primaria de la Salud, donde se aplican vacunas antigripales y se realizan controles de niño sano, además del tráiler de Zoonosis y distintas áreas municipales encargadas de recibir consultas, reclamos y solicitudes de los vecinos.