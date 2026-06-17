Exigen intervención municipal por presuntas irregularidades en Valle del Palmar

Vecinos del loteo Valle del Palmar solicitaron la intervención del Municipio de San Francisco del Monte de Oro por presuntas irregularidades que, aseguran, se arrastran desde hace más de diez años. Denuncian falta de servicios, problemas de infraestructura y ausencia de regularización administrativa del emprendimiento.

Un grupo de vecinos del loteo Valle del Palmar, ubicado en San Francisco del Monte de Oro, presentó una nota formal ante el intendente Sandro Luis Flores para solicitar la intervención del Municipio frente a una serie de presuntas irregularidades que, según denuncian, afectan al emprendimiento desde hace más de una década. La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado Matías Molinaro y apunta contra el desarrollador inmobiliario Abel Gómez.

En el escrito, los propietarios aseguran que adquirieron los terrenos con la expectativa de acceder a un desarrollo urbanístico regularizado, con servicios básicos e infraestructura adecuada. Sin embargo, sostienen que el proyecto continúa sin aprobación definitiva y que muchas de las promesas realizadas al momento de la comercialización aún no fueron cumplidas.

«Desde el año 2016 aproximadamente se viene ofreciendo el loteo Valle del Palmar como un emprendimiento inmobiliario en proceso de aprobación, prometiendo a los adquirentes el acceso futuro a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, calles públicas, recolección de residuos y escritura definitiva», señala la presentación.

Según los vecinos, la falta de regularización derivó en un escenario de precariedad para quienes decidieron construir y residir en el lugar. Entre los principales problemas mencionan la ausencia de infraestructura urbana, calles en mal estado y dificultades para acceder a servicios esenciales.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el suministro eléctrico. De acuerdo con la denuncia, más de diez viviendas se abastecerían mediante apenas dos medidores de energía, una situación que consideran riesgosa para la seguridad de las familias.

Asimismo, sostienen que numerosos propietarios debieron realizar importantes inversiones particulares para poder habitar los terrenos. Entre ellas mencionan perforaciones de hasta 85 metros para acceder al agua, además de la instalación de paneles solares, baterías, inversores y grupos electrógenos.

La presentación también cuestiona la situación administrativa del emprendimiento. Según indicaron los vecinos, tanto la Municipalidad como organismos provinciales les habrían informado que no existirían trámites iniciados por parte del desarrollador para obtener la aprobación formal del loteo.

«Nos encontramos frente a un emprendimiento comercializado durante años sin contar con la documentación mínima necesaria para su habilitación», sostienen en el escrito. A su entender, esta situación genera incertidumbre jurídica para quienes adquirieron terrenos confiando en la futura regularización del proyecto.

Ante este escenario, solicitaron que el Municipio ejerza controles administrativos, territoriales y legales sobre el desarrollo inmobiliario, además de informar el estado de los expedientes vinculados al loteo y verificar el cumplimiento de la normativa urbanística vigente.

Los firmantes advirtieron además que, en caso de no obtener respuestas concretas, avanzarán con acciones administrativas y judiciales para resguardar sus derechos.

«Este es un modus operandi que se da en muchos lugares de la provincia y particularmente en San Francisco, donde hay varios desarrollos inmobiliarios en estado de abandono y varios son de esta persona», afirmó el abogado Matías Molinaro en declaraciones a este medio.

La denuncia vuelve a colocar en el centro de la escena al desarrollador Abel Gómez, quien meses atrás también fue mencionado en otra presentación judicial relacionada con la cesión de tierras destinadas a la construcción de viviendas sociales en San Francisco del Monte de Oro.

En aquella causa, Molinaro cuestionó la situación dominial de un predio involucrado en un proyecto habitacional y advirtió sobre posibles beneficios patrimoniales derivados de futuras subdivisiones e inscripciones de terrenos.

Mientras esperan una respuesta oficial de las autoridades municipales, los vecinos de Valle del Palmar sostienen que el objetivo principal del reclamo es lograr la regularización del loteo y garantizar condiciones básicas para quienes ya residen en el lugar.