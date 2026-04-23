La cuarta marcha universitaria ya tiene fecha y los docentes respondieron con una semana de paro

Se confirmó la cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo y un paro docente de una semana desde el 27 de abril, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y salarios que cayeron un 34% en términos reales.

La Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Gremial Universitario confirmaron la cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, con epicentro en la Plaza de Mayo, y un paro nacional docente que se extenderá desde el 27 de abril hasta el 2 de mayo. La medida apunta directamente al Gobierno nacional, al que exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.

El contexto salarial que impulsa el conflicto es severo. Según los gremios docentes, los sueldos acumulan una caída real cercana al 34% y se ubican en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Las organizaciones convocaron a la «comunidad estudiantil, docente, no-docente y a la sociedad» a movilizarse en defensa de la universidad pública.

El Gobierno, por su parte, ratificó su rechazo a aplicar la ley en los términos vigentes y argumentó que cumplirla implicaría reasignar más del 90% de los recursos disponibles para gastos primarios del Estado, lo que afectaría la estabilidad macroeconómica. Además, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema para frenar la actualización de salarios y programas de becas ordenada por fallos judiciales, un movimiento que los gremios interpretaron como una declaración de guerra.

Será la cuarta movilización masiva en defensa de la universidad pública desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. Las anteriores tres marchas convocaron a cientos de miles de personas en todo el país y se convirtieron en las protestas con mayor convocatoria del período. Los organizadores anticiparon que esta edición apuntará a superar esos números.