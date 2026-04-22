El Ministerio de Educación resolvió sancionar a más de 30 estudiantes con la quita del beneficio de Estampillas Escolares, tras ser acusados de realizar amenazas de violencia en distintas instituciones educativas de la provincia.

Según informaron desde la cartera educativa, los hechos fueron denunciados ante la Justicia penal, ya que las amenazas o intimidaciones públicas constituyen delitos. En ese marco, también advirtieron que los padres o responsables legales de los menores podrían enfrentar consecuencias en el ámbito contravencional.

Desde el organismo recomendaron a las familias reforzar el diálogo con los estudiantes sobre el uso პასუხისმგ de la información y las implicancias legales y sociales de este tipo de conductas.

Ante situaciones de este tipo, las escuelas —tanto públicas como privadas— aplican la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar (GUIARSE), un protocolo que contempla más de 70 procedimientos para actuar de manera inmediata y resguardar a la comunidad educativa.

En paralelo, el Ministerio Público Fiscal continúa trabajando de manera articulada con las áreas de Educación y Seguridad en la investigación de otros episodios similares registrados en distintos puntos de la provincia.

Por su parte, el Ministerio de Educación indicó que mantiene en marcha acciones de capacitación y acompañamiento a través de la subdirección de Bienestar Escolar, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones, fortalecer la convivencia y garantizar entornos escolares seguros.

La medida busca sentar un precedente frente a conductas que generan preocupación en la comunidad educativa y que, según remarcaron las autoridades, requieren una respuesta firme y coordinada.