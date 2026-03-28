28 marzo, 2026

La clase más grande de Argentina arrancó en San Luis

m24digital 27 marzo, 2026 0

San Luis lanzó hoy la diplomatura en IA para docentes con 10.700 inscriptos —el 75-80% de todo el plantel educativo provincial—, en lo que Poggi describió como una iniciativa sin antecedentes en el país por su alcance y masividad.

Por Alejo Pombo

Arrancó la diplomatura de IA para docentes: 10.700 inscriptos y Poggi asegura que no tiene antecedentes en el país.
La primera cohorte reúne a más de 5.000 educadores. La segunda arranca en julio. Poggi admitió que la IA «hasta lo asusta» pero dijo que no se puede ignorar. La clase inaugural conectó 5.000 personas en simultáneo desde toda la provincia.

Este jueves arrancó en San Luis una experiencia formativa sin precedentes en Argentina: la diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación en el Aula, con 10.700 inscriptos que representan entre el 75% y el 80% de todos los docentes y directivos de la provincia. La primera cohorte, con más de 5.000 participantes, tuvo su clase inaugural en el Salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno con el gobernador Claudio Poggi encabezando el acto.

La diplomatura es gratuita, dura seis meses en modalidad híbrida y tiene 120 tutores que acompañan grupos de unos 40 inscriptos cada uno. En la segunda mitad del curso, cada docente recibirá una computadora. El programa es articulado entre el Ministerio de Educación, la Universidad de La Punta y la Universidad Austral. El decano de la Escuela de Educación de la Austral, Santiago Bellomo, abrió la clase inaugural con una frase que define la escala del proyecto: «En más de 30 años de trayectoria nunca vi una inscripción tan veloz y masiva».

Poggi no esquivó la tensión que genera la IA: «No sabemos hasta dónde llegará, hasta uno se asusta, pero no podemos tapar el sol con las manos». Y dejó en claro la apuesta política: «El centro de la educación sigue siendo el docente. La IA no lo va a reemplazar, va a ser una herramienta para automatizar procesos». La segunda cohorte arranca el 23 de julio. Antes de fin de año, ambas cohortes habrán completado la formación.

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