Trump pausa los ataques contra Irán por 10 días y el petróleo cede más del 1%

Trump extendió la tregua con Irán por 10 días, hasta el 6 de abril, y el petróleo cayó más del 1% ante la expectativa de desescalada. Las conversaciones avanzan con una propuesta de 15 puntos sobre la mesa, pero el presidente estadounidense advirtió que «desatará el infierno» si no hay acuerdo.

Por Alejo Pombo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que pospone por 10 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, extendiendo el plazo hasta el lunes 6 de abril a las 8 de la noche hora de Miami. El anuncio se realizó a través de su red Truth Social y se produjo poco después del cierre de los mercados.

«A petición del Gobierno iraní, estoy pausando el período de destrucción de instalaciones energéticas», escribió Trump, quien aseguró además que las conversaciones diplomáticas «van muy bien» pese a lo que calificó como declaraciones erróneas de los medios. La pausa anterior, de cinco días, había sido anunciada el lunes pasado tras describir las negociaciones con Irán como «profundas, detalladas y constructivas».

Durante una reunión de gabinete, el enviado especial Steve Witkoff confirmó que Estados Unidos presentó a Irán una propuesta de 15 puntos para alcanzar un acuerdo de paz, aunque no reveló su contenido. Trump, por su parte, aclaró que no está «desesperado» por cerrar un acuerdo y volvió a advertir que «desatará el infierno» si las conversaciones fracasan.

La noticia impactó de inmediato en los mercados energéticos: el petróleo cayó más del 1%, con el Brent bajando a 106,12 dólares el barril y el WTI a 93,07 dólares. Las bolsas asiáticas registraron movimientos mixtos, con Tokio y Hong Kong con leves bajas y Shanghái estable, en una jornada marcada por la cautela ante los mensajes contradictorios desde Washington sobre el estado real de las negociaciones.