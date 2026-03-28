El lunes sortean casas: ¿está tu localidad en la lista?

El programa «Tenemos Futuro» realizará el lunes 30 y martes 31 de marzo su segundo sorteo de viviendas, incluyendo por primera vez a Villa de Merlo, La Punta, El Volcán y Juan Llerena, con 13 localidades en total. En San Luis y Villa Mercedes solo se sortea autoconstrucción asistida, ya que las casas tradicionales fueron adjudicadas en diciembre.

Por Alejo Pombo

Miles de familias puntanas tienen los días contados. El lunes 30 y martes 31 de marzo se realizará el segundo sorteo del programa habitacional «Tenemos Futuro» —y el primero de 2026—, con vecinos de 13 localidades de toda la provincia. El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial el listado completo de inscriptos, los números de orden y las modalidades asignadas.

La novedad principal es la incorporación por primera vez de Villa de Merlo, La Punta, El Volcán y Juan Llerena, localidades que no habían participado del sorteo de diciembre pasado. En el caso de San Luis capital y Villa Mercedes, esta vez solo se sortea la modalidad de autoconstrucción asistida: las viviendas llave en mano para ambas ciudades ya fueron adjudicadas en la vuelta anterior.

El programa opera con dos modalidades. Las viviendas sociales son entregadas listas; la autoconstrucción asistida implica que el Estado aporta materiales y asistencia técnica mientras las familias participan activamente de la obra. El presupuesto 2026 destina más de $118 mil millones al programa, con una meta de 2.600 soluciones habitacionales en el año. Para miles de inscriptos que esperan desde el año pasado, el lunes es la fecha más importante del calendario.