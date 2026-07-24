Boca venció a O’Higgins y tomó ventaja en la Copa Sudamericana

Con un gol de Miguel Merentiel tras una asistencia de Leandro Paredes, Boca derrotó 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. La clasificación se definirá la próxima semana en Rancagua.

Boca Juniors venció este jueves 1-0 a O’Higgins en La Bombonera por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 y dio un paso importante en busca de la clasificación a los octavos de final. El único gol de la noche lo convirtió Miguel Merentiel, sobre el cierre del primer tiempo, tras una precisa asistencia de Leandro Paredes.

El equipo dirigido por Rodolfo «Vasco» Arruabarrena consiguió una ventaja ajustada que intentará defender la próxima semana en Rancagua, donde se disputará el encuentro de vuelta que definirá al clasificado.

El comienzo del partido fue favorable para el conjunto chileno. Lejos de replegarse, O’Higgins presionó alto y complicó la salida de Boca, generando las primeras situaciones de peligro de la noche. Francisco González avisó con un intento por encima del arquero, luego Luis Pavez desvió un cabezazo y, minutos más tarde, Álvaro Montero respondió con una gran atajada ante un potente remate de Martín Sarrafiore.

Con el correr de los minutos, Boca logró equilibrar el desarrollo gracias al manejo de Leandro Paredes en la mitad de la cancha y a las proyecciones por las bandas, especialmente del colombiano Sebastián Villa, uno de los puntos altos del equipo en su debut oficial.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaba igualado, apareció la jerarquía del mediocampista campeón del mundo. A los 44 minutos, Paredes filtró un pase entre líneas para Merentiel, que definió con tranquilidad ante la salida del arquero Omar Carabalí y estableció el 1-0.

En el complemento, el conjunto xeneize mostró una imagen más sólida y controló gran parte del trámite. Generó varias aproximaciones para ampliar la diferencia, aunque volvió a mostrar dificultades para capitalizar las situaciones creadas dentro del área rival.

O’Higgins perdió intensidad respecto de la primera mitad, pero el resultado corto le permitió mantenerse con posibilidades de cara al desquite. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio, que fue uno de los protagonistas de la fase de grupos al finalizar segundo detrás de São Paulo, buscará revertir la serie como local.

Entre los aspectos positivos para Boca también sobresalieron los estrenos de Álvaro Montero, seguro bajo los tres palos en los momentos de mayor exigencia, y de Sebastián Villa, quien aportó desequilibrio y profundidad por el sector izquierdo.

La serie se definirá la próxima semana en Chile. Boca llegará con una ventaja mínima y con la obligación de sostener el resultado para avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.