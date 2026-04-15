Israel y Líbano retoman diálogo tras más de 40 años

Israel y Líbano retomaron el diálogo directo por primera vez desde 1983, con mediación de Estados Unidos. Ambas partes coincidieron en enfrentar a Hezbollah y avanzar hacia una frontera estable. El proceso es visto como un paso clave para la región.

Israel y Líbano mantuvieron en Washington sus primeras conversaciones directas desde 1983, en un acercamiento histórico mediado por Estados Unidos que apunta a estabilizar la región y enfrentar la amenaza de Hezbollah.

El encuentro fue confirmado por el Departamento de Estado estadounidense, que informó que ambas delegaciones acordaron avanzar hacia nuevas negociaciones directas en una fecha y sede a definir.

Tras la reunión, el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, destacó que existe una coincidencia estratégica entre ambas partes. “Descubrimos que estamos del mismo lado. Nos une el objetivo de liberar a Líbano de Hezbollah”, afirmó.

El diplomático sostuvo además que el proceso marca “el inicio de una batalla fuerte y consistente” contra el grupo, al que definió como un actor respaldado por Irán que desestabiliza la región.

En paralelo, durante el encuentro se abordó la posibilidad de avanzar hacia una delimitación clara de la frontera entre ambos países, con el objetivo de reducir tensiones y habilitar en el futuro cruces limitados a actividades civiles, como el comercio o el turismo.

El acercamiento se da en un contexto regional complejo y tras décadas sin contactos directos formales entre Israel y Líbano, lo que le otorga un carácter inédito al proceso.

La mediación estuvo encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien calificó el diálogo como una “oportunidad histórica”, aunque advirtió que el camino hacia un acuerdo duradero requerirá superar años de desconfianza mutua.

En medio de las definiciones, Leiter también cuestionó el rol de Francia en la región y apuntó contra su presidente, Emmanuel Macron, al considerar que su influencia ha sido “negativa”, especialmente en el escenario libanés.

El inicio de este canal de diálogo abre una nueva etapa en la relación entre ambos países, con impacto potencial en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente.