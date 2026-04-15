Investigan denuncia de abuso sexual en River Plate

La Justicia investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra un jefe de Seguridad de River Plate. El caso fue presentado por una empleada y ya generó reclamos de socios a la dirigencia. La causa se encuentra en etapa inicial.

La Justicia investiga una denuncia por presunto abuso sexual contra un jefe de Seguridad del River Plate, tras la presentación realizada por una empleada de la institución, en un caso que ya genera repercusiones internas y pedidos de explicaciones por parte de socios.

El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 45, Secretaría 122, bajo la carátula “Acero, Gustavo s/abuso sexual – art. 119”, y fue registrado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con último movimiento el 8 de abril de 2026.

Según consta en la causa, la denuncia fue presentada por una trabajadora del club, lo que activó la investigación en el fuero criminal y correccional para determinar la veracidad de los hechos y eventuales responsabilidades.

En paralelo, representantes de socios elevaron el 13 de abril una nota al presidente de la institución, Stefano Di Carlo, en la que solicitaron precisiones urgentes sobre el conocimiento que tenía la dirigencia del caso y si involucra a personal jerárquico del club.

En el escrito también reclamaron información sobre la activación de los mecanismos previstos en el protocolo contra la violencia de género, así como eventuales notificaciones formales sobre la causa judicial.

El caso tomó estado público tras publicaciones en redes sociales del periodista Pablo Calvari, quien calificó la situación como “complicadísima” y reclamó un pronunciamiento institucional.

Desde el entorno del club trascendió que la denunciante había sido cuestionada previamente por reclamos de socios y que había sido citada a una reunión donde se le habría anticipado una posible sanción disciplinaria.

Según esa versión, el contacto físico señalado en la denuncia habría sido un gesto al finalizar un encuentro, aunque estos aspectos forman parte de la investigación en curso.

La causa continúa en etapa inicial y la Justicia deberá determinar si existió un delito, en un caso que suma tensión institucional y expectativa por eventuales definiciones.