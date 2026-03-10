Irán designó sucesor bajo las bombas: Trump ya lo amenazó y la capital respira humo de guerra

Teherán amaneció este domingo cubierta por una densa «lluvia negra» generada por los incendios en depósitos petroleros atacados durante la noche. En simultáneo, Irán confirmó a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, mientras Donald Trump lo amenazó públicamente antes incluso de que la designación fuera oficial. La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán no muestra señales de freno.

Por Alejo Pombo

El cielo de Teherán se tiñó de negro. Y no fue una metáfora

El amanecer del domingo llegó a la capital iraní envuelto en columnas de humo denso que bloquearon la luz solar y dejaron residuos oscuros en la lluvia. El origen: una serie de ataques nocturnos contra depósitos de combustible en la ciudad y en la provincia vecina de Alborz, atribuidos a fuerzas israelíes y estadounidenses. Uno de los focos más visibles fue el Depósito de Petróleo del Noroeste, en el barrio de Shahran, donde los incendios continuaban activos y podían verse desde distintos puntos de la ciudad.

El fenómeno, conocido como «lluvia negra», no es solo un espectáculo perturbador. La Organización de Protección Ambiental iraní y la Media Luna Roja alertaron a la población sobre los riesgos concretos: irritación en la piel, problemas respiratorios y exposición a residuos tóxicos. La recomendación fue directa: quedarse en casa y, si había que salir, hacerlo con mascarilla.

Mientras Teherán ardía, Irán enfrentaba simultáneamente otro golpe, esta vez político y simbólico.

Un nuevo líder bajo fuego cruzado

El cuerpo religioso encargado de designar al sucesor del ayatolá Alí Jamenei —muerto el 28 de febrero en un ataque coordinado entre fuerzas norteamericanas e israelíes— ratificó a Mojtaba Jamenei como nueva máxima autoridad espiritual del país. Segundo hijo del líder fallecido, Mojtaba asume el cargo más alto del sistema teocrático iraní en el peor momento posible: con su país bajo bombardeo, sus aliados regionales debilitados y Washington marcando cancha desde el primer minuto.

Porque Donald Trump no esperó. En declaraciones a ABC News, el presidente estadounidense fue explícito: el nuevo líder supremo iraní «tendrá que obtener aprobación» de Washington, y si no la obtiene, «no durará mucho». La frase se pronunció mientras el cuerpo religioso aún deliberaba. No fue una advertencia diplomática. Fue una declaración de poder en tiempo real.

Una semana de escalada sin techo visible

Los ataques del domingo no fueron un hecho aislado sino el último capítulo de una semana de bombardeos sostenidos que reconfiguran el mapa bélico de Medio Oriente. Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron ataques contra aviones de combate F-14 y sistemas de defensa aérea en el aeropuerto de Isfahán, uno de los centros militares más estratégicos del país persa. Al mismo tiempo, intensificaron las operaciones en el Líbano, donde ya hay más de medio millón de desplazados, una cifra que por su magnitud corre el riesgo de normalizarse en los titulares.

Irán, por su parte, no se mantuvo en silencio. Afirmó haber atacado bases militares estadounidenses en Kuwait y Bahréin, movimiento que el Consejo de Cooperación del Golfo condenó de inmediato calificándolo como una nueva escalada del conflicto.

El tablero es claro: no hay señales de desaceleración. Hay un nuevo líder religioso en Teherán que asume con una amenaza presidencial norteamericana ya encima. Hay una capital que respira humo de guerra. Y hay una región que lleva semanas midiendo hasta dónde puede llegar esto antes de que el costo se vuelva imposible de ignorar.