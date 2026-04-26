Colapsó una obra en Lugones y dejó tres obreros heridos

Tres obreros resultaron heridos tras el colapso de una excavación en Núñez. Dos quedaron atrapados y fueron rescatados por Bomberos y el SAME.

Tres trabajadores resultaron heridos este sábado tras el colapso de una excavación en el barrio porteño de Núñez, mientras realizaban tareas en una obra pluvial.

El accidente ocurrió sobre la avenida Leopoldo Lugones, entre el puente Labruna y la calle La Cachila, donde una cuadrilla trabajaba en la instalación de un caño cuando un sector de tierra cedió de manera imprevista.

Según informaron fuentes del operativo, el derrumbe se produjo en una fosa de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, dentro de una excavación mayor que alcanzaba los seis metros de ancho y tres de profundidad.

Uno de los operarios logró salir por sus propios medios y fue asistido en el lugar, mientras que los otros dos quedaron atrapados bajo la tierra desde los hombros hacia abajo. A pesar de la gravedad de la situación, ambos se mantuvieron conscientes durante todo el rescate.

El operativo estuvo a cargo de Bomberos de la Ciudad y del SAME, que desplegó seis ambulancias y un helicóptero sanitario.

Tras ser liberados, los dos trabajadores atrapados fueron trasladados de urgencia al Hospital Pirovano. Uno de ellos fue derivado por vía aérea para acelerar su atención, mientras que el otro fue llevado en ambulancia.

Las autoridades investigan las causas del desmoronamiento en la obra.