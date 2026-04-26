Echarri cruzó a Pergolini por un video: “No me gustó nada”

El actor Pablo Echarri y el conductor Mario Pergolini protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante un programa de televisión, a raíz de un video generado con inteligencia artificial que mostraba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con una tobillera electrónica.

El episodio ocurrió en el ciclo que Pergolini conduce por eltrece, donde Echarri participaba como invitado. En medio de un clima distendido, el actor interrumpió para manifestar su incomodidad con el contenido emitido.

“Me pusiste un video muy feo que no me gustó nada”, expresó, y agregó que el conductor no era “apolítico”, sino “bastante gorilón”, en referencia a su postura ideológica.

Pergolini intentó bajar la tensión con humor, pero el actor insistió en su crítica y cuestionó el uso de la inteligencia artificial para ese tipo de representaciones. “Mostraste la tobillera, eso es feo, no está bien”, señaló.

El conductor, por su parte, defendió el recurso en el marco del humor televisivo. “Entiendo lo que decís, pero dentro del humor es una buena descripción”, respondió.

El intercambio derivó en un breve debate sobre los límites del humor político. “El humor también tiene sus consecuencias”, cerró Echarri, marcando su postura sin escalar aún más la discusión.

El momento generó repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en contenidos de carácter político.