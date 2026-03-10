El fuego que encendió el 8 de marzo: la historia detrás del día que el mundo eligió para no olvidar

El 8 de marzo tiene origen en las luchas obreras de principios del siglo XX en Nueva York, donde trabajadoras textiles protestaron contra la explotación laboral y el trabajo infantil. Un incendio en una fábrica en 1909 dejó 129 víctimas y consolidó la fecha como símbolo de lucha. En 1910, Clara Zetkin propuso institucionalizarla internacionalmente, y en 1977 la ONU la reconoció oficialmente. Más de cien años después, la jornada sigue siendo una herramienta de memoria y reivindicación activa.

Por Alejo Pombo

El 8 de marzo no nació en un despacho oficial ni fue inventado por una resolución burocrática. Tiene raíces más profundas, más ásperas y más humanas que eso. Para entender por qué el mundo entero detiene —o debería detener— su rutina cada 8 de marzo, hay que volver a las fábricas de principios del siglo XX, al humo, a las máquinas de coser y a las mujeres que decidieron decir basta.

El mundo que las parió

A fines del siglo XIX, las ciudades industriales de Europa y Estados Unidos funcionaban como máquinas de extracción. Las trabajadoras textiles —en su mayoría inmigrantes jóvenes— sostenían con sus manos una industria que las trataba como piezas reemplazables: jornadas de doce horas o más, salarios que no alcanzaban, y niños trabajando junto a ellas porque las familias no podían sobrevivir de otra manera.

Fue en ese contexto donde comenzaron a organizarse. En 1857, obreras textiles de Nueva York salieron a las calles a protestar por sus condiciones laborales. Fue una chispa temprana, casi ignorada por la historia oficial. Cincuenta años después, en 1908, unas 15.000 mujeres volvieron a marchar por las mismas calles reclamando «pan y rosas»: pan, como símbolo de las necesidades materiales urgentes; rosas, como expresión de algo que también consideraban un derecho: la dignidad y el bienestar.

El incendio que no se apagó

En 1909, una nueva huelga de trabajadoras textiles sacudió Nueva York. Las demandas eran concretas: reducir la jornada laboral a diez horas y prohibir el trabajo infantil. En el marco de ese conflicto, un incendio en la Cotton Textile Factory se cobró la vida de decenas de mujeres que habían salido a pelear por algo tan básico como trabajar menos horas. Con el tiempo, la cifra de 129 víctimas y la fecha del 8 de marzo quedaron grabadas en la memoria del movimiento obrero internacional como una herida que no cierra y como una deuda que no prescribe.

La propuesta que cambió el calendario

Un año después, en 1910, la dirigente socialista alemana Clara Zetkin llegó al II Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague con una propuesta concreta:

establecer una jornada anual de lucha por el derecho al voto femenino, la igualdad política y las condiciones laborales dignas. Las delegadas presentes la aprobaron por unanimidad.

No hubo abstenciones. Fue la primera vez que la fecha tomó forma institucional, aunque todavía faltaban décadas para que el mundo la reconociera oficialmente.

Ese reconocimiento llegó en 1975, cuando la ONU comenzó a conmemorar el día. En 1977, la Asamblea General lo oficializó con una resolución que lo denominó el Día Internacional de las Naciones Unidas por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. La fecha ya no era solo de las trabajadoras ni de los sindicatos: era de todas.

Una jornada que sigue siendo necesaria

Más de un siglo después de aquel incendio en Nueva York, el 8 de marzo sigue siendo una jornada de memoria y de reivindicación activa. Cada año, en distintos puntos del planeta, las marchas, los debates legislativos, los actos educativos y las campañas contra la violencia de género recuerdan que la historia de esta fecha no está cerrada. Que las desigualdades laborales, económicas, políticas y simbólicas persisten. Y que la conquista de derechos, como demuestra el origen de este día, nunca fue un regalo: siempre fue el resultado de mujeres que eligieron no quedarse quietas.