Inflación: el Gobierno aguarda que el índice de febrero no supere el 2,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el jueves el dato de inflación de febrero. El Gobierno de Javier Milei espera frenar la tendencia alcista que llevó el índice al 2,9% en enero.

Por Alejo Pombo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará este jueves 12 de marzo el dato oficial de inflación correspondiente a febrero, en un contexto de fuerte expectativa del Gobierno, que busca confirmar una desaceleración después de seis meses consecutivos de subas en el Índice de Precios al Consumidor.

El último registro se ubicó en 2,9% mensual, un nivel que marcó un alejamiento del objetivo oficial de perforar el umbral del 2%. En ese escenario, el equipo económico encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo espera que el nuevo dato al menos no supere el número de enero.

Según estimaciones privadas, la inflación de febrero podría ubicarse entre 2,8% y 3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, elaborado con proyecciones de más de 40 analistas, arrojó un promedio de 2,7%.

Impacto internacional y presión sobre precios

El escenario económico global suma incertidumbre adicional por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que impulsó al alza los precios internacionales de la energía. Un encarecimiento del petróleo podría trasladarse a los costos de transporte y logística, con impacto en la inflación de los próximos meses.

En ese contexto, el presidente de YPF, Horacio Marín, descartó por ahora “saltos bruscos” en los precios de los combustibles en el mercado local.

La meta oficial

El Gobierno sostiene como objetivo avanzar hacia una inflación mensual cada vez más baja y acercarse a registros cercanos al 0% hacia el final del año, una de las principales promesas del programa económico.

La publicación del índice de febrero será clave para evaluar si la tendencia de desaceleración puede retomarse o si la dinámica inflacionaria continúa estancada en torno al 3% mensual.