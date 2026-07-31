Detuvieron a una joven acusada de prender fuego a su expareja en Villa Mercedes

Una joven de 20 años fue detenida acusada de rociar con combustible y prender fuego a su expareja, un hombre de 22 años, en Villa Mercedes. La víctima permanece internada con graves quemaduras y la Justicia investiga el hecho como un presunto intento de homicidio.

Una joven de 20 años fue detenida en Villa Mercedes acusada de haber rociado con combustible y prendido fuego a su expareja, Rodrigo Britos, de 22 años, durante un violento episodio ocurrido en el barrio La Ribera. La víctima permanece internada en estado crítico, con quemaduras en más de la mitad de su cuerpo, mientras la Justicia investiga el hecho como un presunto intento de homicidio.

El ataque ocurrió poco antes de la medianoche del jueves en la vivienda de una amiga de Britos, a la que el joven había ido de visita. De acuerdo con las primeras averiguaciones, la sospechosa llegó al lugar, mantuvo una discusión con su expareja y, en medio del enfrentamiento, lo habría rociado con un líquido inflamable para luego prenderle fuego.

Tras el ataque, Britos intentó escapar y pedir ayuda mientras era alcanzado por las llamas. En ese recorrido, el fuego también afectó distintos sectores de la vivienda y parte del mobiliario.

Vecinos que advirtieron la situación dieron aviso a los servicios de emergencia. Personal del Sempro asistió al joven en el lugar y lo trasladó de urgencia a un centro de salud de Villa Mercedes, donde permanece internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el joven presenta quemaduras en más del 50% de la superficie corporal, un cuadro que mantiene en riesgo su vida.

Horas después del hecho, efectivos policiales detuvieron a la exnovia de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar su eventual responsabilidad penal.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la División Homicidios y dotaciones de Bomberos, que lograron controlar el incendio originado en la vivienda y realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá definir la calificación legal de la causa a partir de las pruebas reunidas y de la evolución del estado de salud de la víctima.