Investigan posible maltrato infantil tras internación de un niño

Un niño de un año y 10 meses permanece internado en estado delicado en Mendoza con lesiones cerebrales. La Justicia investiga un presunto caso de maltrato infantil y analiza el entorno familiar.

La Justicia de Mendoza investiga un presunto caso de maltrato infantil tras la internación de un niño de un año y 10 meses con lesiones cerebrales graves en el Hospital Notti.

El menor permanece en terapia intensiva en estado delicado, luego de que el centro de salud activara el protocolo correspondiente el viernes pasado, al detectar un cuadro clínico que, según los profesionales, no resulta compatible con accidentes domésticos.

Los médicos advirtieron lesiones asociadas al denominado “síndrome de sacudón”, una forma de violencia que implica movimientos bruscos y reiterados, capaces de provocar hemorragias y daño neurológico severo en lactantes.

Ante la gravedad del caso, el hospital realizó una denuncia formal que dio origen a la investigación judicial, orientada al entorno familiar del niño.

Según trascendió, los padres se encuentran separados y el menor, junto a su hermano mellizo, estaba al cuidado de su madre, quien convive con su actual pareja.

El padre declaró haber advertido previamente situaciones preocupantes ante el Equipo Técnico Interdisciplinario, mientras que el hermano del niño fue sometido a controles médicos y se encuentra fuera de peligro.

En paralelo, un familiar sostuvo que los episodios de violencia no serían recientes y mencionó antecedentes, entre ellos una fractura de pierna que habría sido atendida tardíamente.

La causa continúa en etapa de investigación, con la toma de testimonios a vecinos y allegados, además de peritajes médicos y psicológicos en el entorno del menor.

En el seguimiento del caso intervienen el Equipo Técnico Interdisciplinario y el Programa Provincial de Maltrato Infantil, que analizan la situación socioeconómica y el historial del niño.