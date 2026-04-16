Acusan a exfuncionarios por demoras en acuerdo con Pfizer

El fiscal Carlos Stornelli pidió indagar a Carla Vizzotti por presuntas demoras en la provisión de vacunas contra el Covid-19. La causa apunta a posibles irregularidades durante la pandemia.

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la indagatoria de la exministra de Salud Carla Vizzotti en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la provisión de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

El requerimiento fue presentado ante el juez Ariel Lijo e incluye a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández y a empresarios vinculados al sector farmacéutico.

Según la hipótesis del fiscal, existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que habría derivado en demoras en la firma de un acuerdo con Pfizer para el suministro de vacunas en una etapa temprana de la pandemia.

Stornelli sostuvo que esas demoras se produjeron en un momento clave, cuando el Estado buscaba asegurar dosis para avanzar con la campaña de inmunización, lo que —según indicó— redujo la cantidad de vacunas disponibles y retrasó su llegada al país.

En ese sentido, el fiscal consideró que funcionarios públicos habrían favorecido a otros laboratorios, entre ellos AstraZeneca, Sinopharm y el desarrollo ruso Sputnik V, junto a supuestos “socios locales”.

La presentación judicial incluye acusaciones por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Además de Vizzotti, el pedido de indagatoria alcanza a otros exfuncionarios como Mauricio Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Tarragona y Cecilia Nicolini, así como a empresarios del sector.

Entre ellos figuran Hugo Sigman, directivos de AstraZeneca, representantes de Sinopharm y del fondo ruso vinculado a la Sputnik V, y el médico Pedro Cahn.

La causa se encuentra en etapa de instrucción y será el juez quien defina si hace lugar al pedido del fiscal y convoca a los involucrados a prestar declaración indagatoria.