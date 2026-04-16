El Gobierno renovó 127% de la deuda y captó USD 300 millones

El Gobierno logró renovar el 127% de los vencimientos en una licitación de deuda y colocó USD 300 millones en bonos. El resultado permite estirar plazos y aliviar compromisos de corto plazo.

El Gobierno nacional logró renovar el 127% de los vencimientos de deuda en la licitación realizada este miércoles y colocó USD 300 millones en títulos en dólares, en una señal de fortalecimiento financiero tras la reciente aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Según informó la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, se adjudicaron $9,92 billones sobre ofertas totales por $11,80 billones, lo que permitió alcanzar un rollover superior al total de los compromisos que vencían en la jornada.

El resultado refleja una fuerte demanda por instrumentos en pesos, en un contexto de liquidez del sistema financiero y expectativas de estabilidad macroeconómica.

Dentro del menú ofrecido, se destacó la colocación de $4,45 billones en Letras Capitalizables (LECAP) con vencimiento en agosto de 2026, a una tasa efectiva mensual del 2%.

En instrumentos ajustados por CER, se adjudicaron $1,64 billones con vencimiento en septiembre de 2028 y $0,53 billones a marzo de 2029, ambos con tasas reales positivas.

También se colocaron bonos atados a la tasa de política monetaria (TAMAR) por $1,98 billones con vencimiento en febrero de 2027 y $0,80 billones a agosto del mismo año, con márgenes superiores al 4,8%.

En tanto, el bono dólar linked con vencimiento en junio de 2028 captó $0,52 billones, con una tasa del 8,5% anual.

En el tramo en moneda extranjera, el Tesoro obtuvo USD 300 millones mediante la reapertura del Bonar 2027 y la emisión de un nuevo Bonar 2028, con rendimientos cercanos al 5% y 8,5% anual, respectivamente.

Desde el equipo económico que conduce Luis Caputo destacaron que la estrategia permitió extender los plazos de vencimiento y reducir la presión de corto plazo.

En esa línea, el asesor financiero Felipe Núñez señaló que se colocaron $18 billones entre licitación y conversión de títulos, con una extensión de la duración promedio de la deuda de 1,65 años.

El resultado se da en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar el financiamiento en moneda local y mejorar el perfil de vencimientos, en medio de un escenario económico aún desafiante.