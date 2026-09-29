Argentina Week: Milei mostrará en París su alianza con las provincias

Javier Milei viajará a París junto a una docena de gobernadores para participar de la Argentina Week, un encuentro destinado a atraer inversiones. La agenda incluirá actividades en la OCDE, reuniones con empresarios y una bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

Javier Milei viajará este martes a París junto a una docena de gobernadores para encabezar, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, una nueva edición de la Argentina Week, el encuentro destinado a promover oportunidades de inversión y negocios argentinos ante empresarios europeos.

La delegación estará integrada además por funcionarios nacionales y empresarios. El Gobierno busca presentar en Francia proyectos vinculados con energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología, además de mostrar el acompañamiento de distintos mandatarios provinciales.

Milei partirá desde Buenos Aires el martes 29 a las 22 y llegará a París el miércoles. Ese mismo día participará de un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada Argentina, que dará inicio formal a las actividades de la Argentina Week.

La jornada central será el jueves 1 de octubre. El Presidente brindará un discurso ante empresarios y representantes internacionales en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde también habrá paneles vinculados con las oportunidades de inversión en el país.

Durante esa jornada, Milei mantendrá además reuniones con los gobernadores y con un grupo de empresarios. Por la tarde está prevista una reunión bilateral con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, seguida de una recepción ofrecida por el presidente francés a la delegación argentina. Será el quinto encuentro bilateral entre ambos mandatarios desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Entre los gobernadores confirmados aparecen Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil, Carlos Sadir, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Claudio Vidal. También fue invitado Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

La comitiva nacional incluirá a Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y Pablo Quirno, entre otros funcionarios. También está prevista la participación de representantes de organismos económicos y de empresas argentinas y europeas.

La presencia de los gobernadores tendrá además una dimensión política. El viaje se produce mientras el Gobierno mantiene negociaciones con las provincias por iniciativas que deberá tratar el Congreso, entre ellas el Presupuesto 2027 y distintos proyectos de la agenda oficial.

Para los mandatarios provinciales, el encuentro también funcionará como una oportunidad para presentar proyectos de sus distritos ante potenciales inversores y buscar financiamiento para obras y emprendimientos productivos.

El viernes 2 de octubre, Milei participará del Foro Económico de París, donde recibirá una distinción. Ese día concluirán las actividades de la Argentina Week y la delegación emprenderá el regreso a Buenos Aires.