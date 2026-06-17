Denuncian graves falencias sanitarias tras una emergencia en Beazley

Un adolescente de 14 años sobrevivió a una broncoaspiración gracias a las maniobras de reanimación realizadas por su madre. La familia denunció que el centro de salud más cercano no tenía personal médico de guardia y debió trasladarse 60 kilómetros hasta San Luis para recibir atención.

Un adolescente de 14 años logró sobrevivir a una grave broncoaspiración gracias a la rápida intervención de su madre, quien le practicó maniobras de reanimación ante la ausencia de personal médico en un centro de salud cercano a la localidad de Beazley, en el interior de San Luis.

El episodio ocurrió en una zona rural próxima a esa localidad. Según trascendió, el menor sufrió una emergencia que comprometió su capacidad respiratoria y debió ser asistido de inmediato por su madre, que contaba con conocimientos de primeros auxilios y logró mantenerlo estable hasta conseguir atención médica.

La situación se agravó cuando la familia acudió al Centro de Atención Primaria de la zona y encontró que no había médicos ni enfermeros de guardia. De acuerdo con el relato conocido, en el establecimiento solo se encontraban dos agentes de seguridad, sin personal sanitario disponible para intervenir ante una emergencia de esa magnitud.

Ante la falta de asistencia, los familiares debieron trasladar al adolescente por sus propios medios hasta la ciudad de San Luis, ubicada a unos 60 kilómetros de distancia, donde finalmente recibió atención médica especializada.

El joven logró superar el cuadro y evoluciona favorablemente, aunque el episodio volvió a poner en debate las condiciones de atención sanitaria en sectores alejados de los principales centros urbanos de la provincia.

Además de la ausencia de personal de guardia, el caso expuso las dificultades que enfrentan los habitantes de zonas rurales para acceder a servicios de salud en situaciones críticas, especialmente cuando los tiempos de respuesta son determinantes para preservar la vida de los pacientes.

Vecinos de la región también señalaron los inconvenientes que generan el deterioro de rutas y caminos vecinales, factores que pueden complicar los traslados durante emergencias médicas y extender los tiempos de llegada a centros asistenciales de mayor complejidad.

El hecho reabrió cuestionamientos sobre la cobertura sanitaria en el interior provincial y la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta ante urgencias médicas en localidades alejadas de la capital.