Primeras heladas del año en San Luis y luego días templados

La provincia registró las primeras heladas del año con temperaturas bajo cero, pero se esperan días templados y soleados durante la semana.

La provincia de San Luis amaneció este lunes con las primeras heladas del año, en una jornada marcada por temperaturas bajo cero en gran parte del territorio.

Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas, los registros más bajos se dieron en Bajada Nueva y Navia, donde el termómetro descendió hasta los 6 grados bajo cero durante la madrugada.

El frío se hizo sentir desde la noche del domingo, con un marcado descenso térmico que se intensificó en las primeras horas del lunes.

A pesar del inicio gélido, el panorama climático mejora con el correr de la jornada: el cielo se mantendrá despejado y la temperatura ascenderá de forma paulatina hasta alcanzar una máxima cercana a los 18 grados.

Durante el fin de semana previo también se registraron lluvias en distintas localidades, entre ellas Paso Grande, Los Coros, Coronel Alzogaray y Villa Reynolds.

Las condiciones agradables continuarán a lo largo de la semana, con jornadas soleadas, máximas superiores a los 20 grados y mínimas que rondarán los 10, en un clima típicamente otoñal.