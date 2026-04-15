La inflación en San Luis fue del 3,2% en marzo, impulsada por subas en educación y alimentos. El dato refleja la continuidad de la presión sobre el costo de vida en la provincia.

La inflación en San Luis alcanzó el 3,2% en marzo, impulsada principalmente por aumentos en educación y alimentos, según datos relevados a nivel provincial.

El incremento refleja una continuidad en la presión sobre el costo de vida, con impacto directo en los hogares y en el consumo.

Entre los rubros que más subieron se destacan educación, por ajustes estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo, y alimentos, con incrementos en productos básicos.

El dato se alinea con la tendencia nacional, en un contexto de persistente inflación y ajustes de precios en distintos sectores de la economía.

Analistas advierten que la evolución de estos indicadores seguirá condicionada por factores macroeconómicos y por el comportamiento de los precios regulados.