Informe oficial: el colapso afectó columnas y no descartan riesgo en el edificio

Un informe técnico preliminar confirmó que el derrumbe en Parque Patricios afectó columnas estructurales. Hay 175 departamentos evacuados y riesgo potencial hasta que se ejecute un plan de recomposición. El complejo fue desarrollado a través del plan ProCreAr y entregado en 2021.

Por Alejo Pombo

Tras el derrumbe de la losa ubicada sobre el subsuelo de un estacionamiento del complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en Mafalda 907, en Buenos Aires, la Ciudad evacuó 175 departamentos correspondientes a cuatro edificios lindantes y desplegó un amplio operativo de emergencia.

Un informe técnico preliminar elaborado por Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó que el colapso afectó las columnas del subsuelo y de la planta baja, lo que genera un potencial riesgo estructural. Según el estudio, la losa estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, evitando su flexión. La pérdida de ese elemento compromete la estabilidad del conjunto edilicio.

En consecuencia, los vecinos no podrán regresar a sus viviendas hasta que la empresa constructora y la administración del complejo presenten y ejecuten de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas.

El alerta se recibió a las 4:45 de este martes, cuando un llamado al 911 informó sobre el desplome en el estacionamiento subterráneo. Como medida preventiva se dispuso la evacuación total del edificio. No se registraron heridos ni personas atrapadas.

En el operativo intervinieron dotaciones de Bomberos, personal del SAME, la división K9, el Grupo Especial de Rescate, cápsulas de Despliegue de Intervención Rápida de la Policía de la Ciudad, agentes de Tránsito y equipos de la Red de Atención.

El complejo habitacional “Estación Buenos Aires” fue desarrollado por el Gobierno nacional a través del plan ProCreAr y entregado en 2021.