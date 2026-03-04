Irán redobla la ofensiva y amenaza a EE.UU.: “No estarán a salvo en ningún lugar”

Irán lanzó misiles y drones en distintos puntos del Golfo Pérsico y advirtió a Estados Unidos que “no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”. La ofensiva alcanzó bases e infraestructuras civiles en varios países árabes y elevó la tensión regional. El conflicto se profundiza tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Por Alejo Pombo

En el tercer día de enfrentamientos tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtieron a Washington que “ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo” y confirmaron una nueva ola de misiles y drones contra objetivos en Medio Oriente. La amenaza se conoció luego de las acusaciones del presidente Donald Trump sobre un presunto plan clandestino vinculado al enriquecimiento de uranio.

En un comunicado oficial, la Fuerza Quds —unidad de élite encargada de las operaciones exteriores— aseguró que no cesará las acciones “hasta que el enemigo sea derrotado” y sostuvo que sus adversarios no estarán seguros “ni siquiera en sus propios hogares”. En paralelo, se reportaron impactos en distintos puntos del Golfo Pérsico.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos sobre escuelas y hospitales y afirmó que “Irán no se quedará callado ni cederá ante estos crímenes”, según declaraciones difundidas por medios oficiales.

La ofensiva amplió el alcance de los blancos más allá de bases militares estadounidenses y territorio israelí. De acuerdo con reportes oficiales, los ataques alcanzaron refinerías, plantas de gas, puertos, aeropuertos y edificios civiles en Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, entre otros países.

En un comunicado conjunto, Estados Unidos y seis estados árabes calificaron las acciones como una “peligrosa escalada” que amenaza la estabilidad regional y advirtieron que “atacar a civiles y Estados no combatientes es un comportamiento imprudente”.

La escalada se produjo luego de que los bombardeos del sábado provocaran la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei. En paralelo, los Guardianes anunciaron ataques contra oficinas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, extremo que fue desmentido por el Gobierno de Israel.

El conflicto ya generó cancelaciones masivas de vuelos y una fuerte suba en los precios internacionales del petróleo y el gas, en un escenario de creciente tensión geopolítica.