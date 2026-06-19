Inflación 228% y salarios 138%: el reclamo de ATE en San Luis

La Asociación de Trabajadores del Estado realizó protestas en hospitales y oficinas públicas de San Luis para denunciar el atraso salarial del sector. El gremio asegura que los sueldos acumulan una pérdida cercana a los 90 puntos frente a la inflación y exige una recomposición urgente.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis realizó una jornada de protesta y visibilización en hospitales, dependencias gubernamentales y oficinas municipales para denunciar el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y exigir una recomposición salarial urgente.

Las actividades se desarrollaron en el complejo Terrazas del Portezuelo, el Hospital Pediátrico, el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” y distintas dependencias de la Municipalidad de San Luis, donde delegados y trabajadores expusieron la situación económica que atraviesa el sector.

Según datos difundidos por el gremio, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 alcanzó el 228,5%, mientras que los incrementos salariales otorgados en el mismo período sumaron apenas un 138,77%. De acuerdo con el sindicato, la diferencia cercana a los 90 puntos porcentuales provocó una fuerte pérdida del poder adquisitivo y un creciente endeudamiento de las familias estatales.

Entre los principales reclamos planteados por ATE se encuentran una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido frente a la inflación, el pase a planta permanente del personal precarizado, nuevas recategorizaciones y el cese de situaciones de violencia laboral.

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, aseguró que el plan de lucha continuará en distintos organismos públicos de la provincia. “Vamos a seguir recorriendo los diferentes sectores y visibilizando esta difícil situación porque los trabajadores y trabajadoras merecen salarios dignos y condiciones laborales justas”, expresó.

El reclamo se produce en un contexto en el que el gremio viene solicitando formalmente al Gobierno provincial una actualización urgente de los haberes. En mayo, ATE San Luis presentó una nota al Ejecutivo reclamando una recomposición salarial y una suma extraordinaria de emergencia, al considerar que los ingresos de los estatales continúan rezagados frente al aumento del costo de vida.

La organización sindical sostiene además que los bonos extraordinarios anunciados por la administración provincial representan una ayuda coyuntural, pero no resuelven el problema estructural de la pérdida salarial acumulada en los últimos años.

Desde ATE remarcaron que esperan respuestas concretas por parte del Gobierno de San Luis y advirtieron que las medidas de protesta continuarán mientras no existan propuestas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.