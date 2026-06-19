Tras las denuncias, el Banco Nación aseguró que los haberes siguen disponibles

Tras los reclamos de empleados públicos de San Luis, autoridades del Banco Nación aseguraron que no existe ninguna orden institucional para congelar cuentas sueldo. Además, presentaron alternativas de refinanciación para trabajadores afectados por el endeudamiento.

Autoridades de la Gerencia Zonal Cuyo del Banco Nación aseguraron que no existe ninguna directiva institucional para congelar cuentas sueldo de trabajadores estatales, en respuesta a los reclamos presentados por empleados públicos de San Luis que denunciaron restricciones para acceder a sus haberes.

La aclaración fue realizada durante una reunión mantenida con representantes del Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA), entidad que venía recibiendo consultas y denuncias de trabajadores de la administración pública provincial, principalmente del sector salud, quienes aseguraban tener dificultades para disponer libremente de los fondos depositados en sus cuentas sueldo.

Según informó la organización, una de las principales preocupaciones planteadas ante las autoridades bancarias estuvo relacionada con presuntos bloqueos de cuentas vinculados a situaciones de endeudamiento. En ese marco, los directivos del Banco Nación señalaron que no existe ningún lineamiento oficial orientado a impedir el acceso a los salarios acreditados. Además, indicaron que cualquier caso puntual podrá ser canalizado directamente ante la Gerencia Regional para su revisión y resolución.

El encuentro se produjo pocos días después de que CEATRA denunciara públicamente situaciones de bloqueo de cuentas sueldo que, según la entidad, afectaban a empleados públicos provinciales con deudas financieras acumuladas. La organización había advertido que algunos trabajadores no podían retirar ni transferir sus haberes y reclamó la intervención de organismos de defensa de consumidores y de la Defensoría del Pueblo.

Otro de los temas abordados durante la reunión fue el creciente nivel de endeudamiento de los empleados estatales. Frente a esta situación, las autoridades bancarias presentaron alternativas de refinanciación y consolidación de deudas destinadas a reducir la carga financiera mensual de los clientes.

De acuerdo con la información brindada por el Banco Nación, las herramientas disponibles buscan que las cuotas de préstamos y compromisos financieros no superen el 35% de los ingresos mensuales, además de contemplar soluciones específicas para personas que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad económica.

Participaron del encuentro Ariel Piattelli, gerente Zonal Cuyo; Víctor Di Cosmo, gerente Comercial Zonal Cuyo; y Esteban Giannini, gerente de Sector Público Zonal Cuyo. Por CEATRA asistieron su presidente, Luis Armesto, y el asesor legal de la institución, Alejandro Anania.

Desde la entidad remarcaron que continuarán monitoreando los casos reportados por trabajadores y gestionando soluciones ante las autoridades bancarias cuando sea necesario.