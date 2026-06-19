Preocupación en Merlo por la crisis turística: denuncian cierres de hoteles y pérdida de empleo

Representantes del sector aseguraron que la actividad se encuentra paralizada y reclamaron medidas urgentes para revertir la caída de visitantes. Advirtieron que el impacto económico ya se refleja en quiebras y despidos.

La crisis económica y la caída sostenida de visitantes mantienen en una situación crítica al sector turístico de Villa de Merlo. Durante la Mesa Sectorial Participativa N° 8 sobre Desarrollo Turístico, realizada esta semana en el Concejo Deliberante local, referentes de la actividad describieron un escenario marcado por establecimientos cerrados, dificultades financieras y pérdida de fuentes laborales.

Una de las exposiciones más contundentes fue la de Silvina Ripke, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Afines (AEHGA), quien expresó su preocupación por el deterioro que atraviesa uno de los principales motores económicos de la región.

“Es muy triste ver hoteles cerrados. Hay establecimientos con gente que vino a invertir, que hizo grande a Villa de Merlo y hoy está en una situación de quiebra. Lamentablemente, la actividad expulsa todos los días gente y deja personas sin trabajo”, sostuvo.

Según señalaron empresarios y operadores turísticos, la baja afluencia de visitantes durante 2026 mantiene resentidas las finanzas del sector y compromete la continuidad de numerosos emprendimientos vinculados al alojamiento, la gastronomía y los servicios turísticos.

Las críticas también estuvieron dirigidas hacia la gestión provincial. El actual ministro de Turismo, Juan Álvarez Pinto, fue cuestionado por referentes de la actividad, quienes consideran insuficientes las medidas implementadas para enfrentar la caída de la ocupación y estimular la llegada de turistas.

El funcionario, además de encabezar la cartera turística, fue intendente de Villa de Merlo, por lo que distintos actores del sector sostienen que conoce en profundidad la realidad de la localidad y las necesidades del destino.

El encuentro reunió a concejales, representantes universitarios, guías de turismo y cooperativas, quienes coincidieron en la necesidad de replantear las estrategias de promoción y desarrollo turístico. Entre los temas abordados también surgieron preocupaciones vinculadas a la crisis hídrica y a la necesidad de fortalecer la planificación de largo plazo.

Desde el sector empresarial reclamaron una revisión de los indicadores oficiales sobre actividad turística y pidieron la implementación de políticas concretas que permitan revertir la situación antes de que el impacto sobre el empleo y la inversión resulte aún más profundo.

Los participantes advirtieron que la recuperación del sector requerirá acciones urgentes para recuperar la competitividad de Villa de Merlo y sostener una actividad considerada estratégica para la economía local.