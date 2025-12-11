Incendio en el cuartel de Unión: Graves pérdidas y un bombero bajo sospecha

Un incendio provocó daños devastadores en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Unión, donde gran parte del equipamiento quedó destruido y la estructura sufrió afectaciones severas. La Policía investiga a un joven bombero de 19 años como presunto autor, quien además habría sustraído una camioneta institucional. La institución pidió ayuda a la comunidad para reconstruir el cuartel.

Por Alejo Pombo

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Unión, en el sur de San Luis, quedó gravemente afectado tras un incendio que se desató durante la madrugada de este lunes y que, según la investigación preliminar, habría sido provocado por un integrante suspendido de la institución.

El siniestro destruyó equipamiento esencial para el trabajo operativo, generó daños estructurales significativos y dejó al cuerpo de bomberos prácticamente sin recursos para responder a emergencias. La conmoción en la comunidad es profunda.

El inicio del incendio y la denuncia

De acuerdo con el informe de la Comisaría N°21, el hecho ocurrió cerca de las 3:35. Una bombera alertó sobre un foco ígneo en el área de guardarropas del edificio ubicado en Juan Duffi y Tucumán, y al mismo tiempo informó que faltaba una camioneta Toyota roja identificada con logos institucionales.

Con los primeros datos reunidos, la Policía identificó como principal sospechoso a un joven de 19 años que integra el cuerpo, se encontraba suspendido y no tenía autorización para ingresar al cuartel. No hay detenidos hasta el momento.

Mientras tanto, los propios voluntarios consiguieron controlar las llamas, aunque el fuego ya había avanzado sobre la zona de vestuarios y alcanzado el primer piso, donde se registraron los mayores daños.

Pérdidas totales en equipamiento y daños estructurales

El parte policial detalla pérdidas materiales extensas: indumentaria completa para incendios forestales y estructurales, cascos, borceguíes, guantes, antiparras y elementos de trabajo quedaron destruidos.

Las instalaciones también sufrieron daños severos: vigas reventadas, largueros deformados por el calor y roturas en distintas áreas.

Horas más tarde, la camioneta sustraída fue encontrada en buen estado en el ingreso a la localidad de Fortuna, a unos 50 kilómetros. El fiscal Marcelo Palacio dispuso actuaciones por “Averiguación Incendio y Hurto” y ordenó pericias para avanzar en la investigación.

“Un atentado contra años de trabajo comunitario”

Oscar Ale, presidente de la Comisión Directiva, recorrió las instalaciones junto al primer jefe, Orlando Fernández, para documentar los daños. Definió lo ocurrido como “un atentado” contra el esfuerzo de la comunidad.

“Esto que se destruyó no es mío ni del jefe. Es de toda la comunidad de Unión. Quiero mostrar para que tomen dimensión de cómo quedó todo”, expresó.

Indicó que el SUM, la cocina, el comedor y la guardia fueron afectados por el calor extremo. Un aire acondicionado instalado dos meses atrás terminó derretido. Los vidrios internos de los vestuarios estallaron, los muebles ardieron por completo y las vigas principales se agrietaron por las altas temperaturas.

La indumentaria operativa quedó inutilizable, al igual que los elementos de rescate. “Todos los bomberos perdieron su equipo”, lamentó Ale. “Se perdió todo, no quedó nada. Me duele en el alma. Son muchos años de trabajo que uno le quita a la familia para poner acá. Cada moneda que entró se volcó al cuartel”.

Pedido de ayuda a la comunidad

A pesar de la devastación, Ale pidió el acompañamiento de los vecinos: “No estamos solos, aunque estemos muy dolidos. Siempre dimos lo mejor y estuvimos a la altura. Estamos dispuestos a seguir trabajando. Acá dentro hay almas generosas que dan la vida”. Desde la institución solicitaron colaboración para iniciar la reconstrucción del cuartel y recomponer el equipamiento básico para el servicio operativo.