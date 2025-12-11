El Gobierno enviará al Congreso los proyectos del Consejo de Mayo, qué se discutirán en extraordinarias

Manuel Adorni anunció que el Gobierno enviará al Congreso los proyectos surgidos del Consejo de Mayo para su tratamiento en sesiones extraordinarias. Ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo fueron abordados en las reuniones del semestre, que tuvieron asistencia plena. Las reformas incluyen cambios en propiedad privada, educación, mercado laboral, leyes ambientales y límites al endeudamiento provincial.

Por Alejo Pombo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Gobierno enviará al Congreso los proyectos elaborados en el marco del Consejo de Mayo para ser tratados durante las sesiones extraordinarias. El funcionario destacó que “de los 10 puntos propuestos” en el Pacto de Mayo “se trataron 8”, y aclaró que los dos restantes —coparticipación federal y reforma previsional— requieren instancias adicionales, como la participación de todos los gobernadores o modificaciones previas al esquema laboral.

Adorni brindó el detalle en su conferencia de prensa en Casa Rosada, donde afirmó que las iniciativas apuntan a “un futuro de libertad y prosperidad, que es por lo que vinimos a gobernar la Argentina”. El ministro coordinador subrayó que durante los últimos seis meses se realizaron “6 reuniones plenarias” con asistencia completa de los miembros del Consejo, excepto en la de este martes, cuando el representante de la UOCRA, Gerardo Martínez, estuvo ausente por encontrarse en un vuelo desde Washington.

Aunque el Consejo de Mayo es “consultivo no vinculante”, Adorni confirmó que la mayoría de los proyectos consensuados serán remitidos al Congreso, mientras que otros se enviarán en el período legislativo 2026.

Propiedad privada y tierras rurales

En referencia al primer punto del Pacto de Mayo, la “inviolabilidad de la propiedad privada”, Adorni informó que se acordó liberar la compra de tierras rurales por parte de privados extranjeros. Además, indicó que se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva durante 30 a 60 años después de un incendio, una normativa impulsada por Máximo Kirchner, que —según dijo— “atenta directamente contra la producción”.

Equilibrio fiscal y límites al endeudamiento

Otro eje tratado fue el refuerzo institucional del Estado en materia fiscal. El Consejo recomendó al Presidente y a los gobernadores mantener el compromiso de no solicitar autorizaciones de endeudamiento si la provincia presenta déficit primario, salvo para rollovers o situaciones en las que el riesgo crediticio sea superior al de la Nación.

Reforma educativa: más autonomía

Sobre el capítulo educativo, Adorni señaló que la propuesta apunta a otorgar mayor autonomía a provincias e instituciones. El Estado definirá contenidos mínimos, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios. También se busca que los padres recuperen un rol activo en el proyecto educativo de sus hijos.

Para nuevas modalidades, como educación híbrida, a distancia o comunitaria, se permitirá su implementación siempre bajo supervisión y estándares nacionales y jurisdiccionales.

Cambios en leyes ambientales y sector productivo

El jefe de Gabinete adelantó que el Gobierno enviará en extraordinarias la modificación de la Ley de Glaciares. También se revisará el régimen de zona fría, se actualizará la Ley de Bosques y se modificarán las normativas de Acuicultura.

Además, se propondrá eliminar leyes de compre provincial y topes de mano de obra local, con el objetivo de unificar el mercado de factores ante el crecimiento de la actividad minera. “Los topes sólo complican la actividad”, advirtió Adorni.

Reforma laboral: qué se discute

En cuanto a la modernización laboral, Adorni explicó que aún no se difundió el proyecto definitivo, pero adelantó algunos puntos: revisión de la ultraactividad, orden de prelación de convenios, carga fiscal laboral y un esquema actualizado para trabajadores autónomos y de plataformas.

También mencionó la derogación de la Ley de Teletrabajo aprobada durante la pandemia, al considerar que “no tuvo el efecto deseado”.

El proyecto tiene impulso del diputado Cristian Ritondo (PRO), quien integra el Consejo.

La integración del Consejo de Mayo

El Consejo estuvo conformado por actores de distintos sectores:

Federico Sturzenegger por el Poder Ejecutivo,

el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias,

la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Cristian Ritondo (PRO) por el Congreso,

Gerardo Martínez por la CGT,

Martín Rappallini por la UIA.

Adorni también destacó el trabajo de su antecesor, Guillermo Francos, quien participó “en gran parte del camino” del Consejo.