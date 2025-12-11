Estudiantes ganó el clásico en el Bosque y jugará la final del Clausura ante Racing

Estudiantes venció 1-0 a Gimnasia en el Bosque y se clasificó a la final del Torneo Clausura. Tiago Palacios marcó el gol que definió un clásico parejo y muy disputado. El Pincha enfrentará a Racing el próximo sábado en Santiago del Estero.

Por Alejo Pombo

Estudiantes se impuso 1-0 sobre Gimnasia en un histórico clásico de La Plata disputado en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y se clasificó a la final del Torneo Clausura. El gol de Tiago Palacios, a los 16 minutos del complemento, le dio al Pincha el triunfo que lo metió en la definición del certamen, donde enfrentará a Racing, vencedor de Boca en la otra semifinal.

El partido tuvo un desarrollo friccionado y muy equilibrado. Ambos equipos mostraron dificultades para imponer su juego y la disputa en la mitad de la cancha marcó la tónica del duelo desde el inicio. Las llegadas fueron escasas y la tensión típica de un clásico condicionó el ritmo de los 90 minutos.

El quiebre del encuentro llegó a los 16 minutos del segundo tiempo. Tras un desborde por la izquierda, Edwin Cetré envió un centro rasante que conectó Tiago Palacios dentro del área, empujando la pelota para establecer el 1-0. Desde entonces, Estudiantes administró la ventaja con solvencia y jugó con la impaciencia del Lobo, que no logró recuperar el control del trámite.

Las estadísticas reflejaron un partido cerrado: Gimnasia tuvo un 53% de posesión y registró 8 tiros al arco contra 7 del Pincha, pero nunca encontró el camino para igualar el marcador. El encuentro no tuvo expulsados y ambos entrenadores realizaron múltiples variantes en busca de respuestas.

En Estudiantes ingresaron, entre otros, Gastón Benedetti por Santiago Arzamendia y Facundo Rodríguez por Cetré. En Gimnasia, Pablo Aguiar entró por Nicolás Barros Schelotto en uno de los cambios más significativos.

Con este triunfo, el equipo de Eduardo Domínguez, que venía de superar a Rosario Central y Central Córdoba (SdE), avanzó a la final del Torneo Clausura. El partido decisivo se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde buscará una nueva estrella ante el Racing de Gustavo Costas.