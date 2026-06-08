Cuatro trapitos fueron demorados tras una violenta pelea en San Luis

Cuatro cuidacoches fueron demorados este domingo por la madrugada en la ciudad de San Luis tras protagonizar una pelea a golpes de puño. Según informaron fuentes policiales, el conflicto se originó por disputas relacionadas con los espacios de trabajo para el cuidado de vehículos.

Cuatro hombres que trabajaban como cuidacoches en la ciudad de San Luis fueron demorados durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar una pelea en la vía pública por disputas relacionadas con los espacios destinados al cuidado de vehículos.

El episodio ocurrió en inmediaciones del pasaje Rodolfo Ojeda y la avenida Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, donde efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico advirtieron una violenta confrontación entre varios hombres.

Según informaron fuentes policiales, los involucrados —de 19, 22, 34 y 41 años— se encontraban agrediéndose físicamente mediante golpes de puño cuando arribó el personal de seguridad.

Al notar la presencia de los uniformados, los cuatro intentaron retirarse rápidamente del lugar, aunque fueron interceptados a pocos metros por los efectivos policiales.

De acuerdo con el relato brindado por los propios demorados, el conflicto se originó a raíz de diferencias vinculadas a los sectores de trabajo asignados para el cuidado de vehículos en esa zona de la capital puntana.

Tras controlar la situación, los agentes realizaron consultas con la Comisaría Seccional 23°, desde donde se ordenó labrar actuaciones por infracción a la Ley Contravencional Provincial.

El procedimiento se desarrolló sin que se reportaran heridos de gravedad y los cuatro hombres quedaron a disposición de las autoridades correspondientes mientras avanza la actuación contravencional.