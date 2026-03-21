Hoy se sabe si Cintia Ramírez va presa

Este viernes se conoce el veredicto del juicio oral contra Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes acusada de desviar fondos públicos hacia el club de fútbol que ella misma presidía y de comprar un colectivo con sobreprecio de $175 millones. La Fiscalía pide 5 años de prisión e inhabilitación perpetua. El ex gobernador Alberto Rodríguez Saá declaró durante el proceso y asumió la responsabilidad de la compra del vehículo.

Por Alejo Pombo

Este viernes 20 de marzo llega el momento decisivo del juicio más seguido en San Luis de los últimos años. El tribunal presidido por Fernando De Viana —con las vocales Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur— recibirá los alegatos finales de fiscales, querella y defensa, y luego deliberará para leer el veredicto que determinará si la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez es culpable o inocente de peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de sus deberes.

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Francisco Assat Alí y Juan Pablo Díaz Estopiñán, solicita cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusación se apoya en dos pilares: las 188 transferencias de fondos del Estado hacia el San Luis Fútbol Club —institución que la propia Ramírez presidía mientras era funcionaria— por un total de $166 millones, y la compra de un colectivo Volvo 2018 con un sobreprecio de $175 millones, cuya responsabilidad el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá asumió públicamente durante el debate.

La defensa, a cargo de Marcos Juárez y Ramiro Rubio, intentó demostrar que los actos administrativos seguían todos los controles legales y que Ramírez no participó de la compra del ómnibus. Ramírez, por su parte, declaró que es inocente y que trabajó «con amor al deporte» dentro de la ley. La querella actúa en representación de Fiscalía de Estado. El juicio se desarrolló entre el 16 y el 20 de marzo en cinco jornadas consecutivas, en las que desfilaron peritos, interventores y hasta el propio ex gobernador como testigo clave.