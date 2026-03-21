El acosador de Villa Mercedes quedó libre pero con restricciones

Un hombre de 59 años fue imputado por tentativa de rapto luego de intentar que una adolescente de Villa Mercedes subiera a su auto, situación que ella misma filmó y se viralizó. La Justicia lo liberó con medidas restrictivas tras la audiencia de cargos, lo que generó indignación en la comunidad. El video es la prueba central de la investigación a cargo de los fiscales Cabrera Muñoz y Bazla.

Por Alejo Pombo

El caso sacudió las redes sociales de Villa Mercedes durante días. Una adolescente esperaba a un familiar en la esquina de Amaro Galán y calle San Luis cuando un Fiat Uno Way blanco frenó a su lado. El conductor, un hombre de 59 años, la invitó repetidamente a subir al auto. Cuando ella se negó, el hombre llegó a abrir la puerta del vehículo con intención de bajarse. La joven, asustada, registró el episodio con su celular. El video se viralizó en horas.

La Policía identificó al sospechoso y lo detuvo. Los fiscales Nayla Cabrera Muñoz y Maximiliano Bazla formularon cargos por tentativa de rapto —figura que contempla el uso de engaños o maniobras para retener a una persona con fines vinculados a delitos contra la integridad sexual. Sin embargo, luego de la audiencia de formulación de cargos, la Justicia ordenó su liberación con medidas restrictivas vigentes.

La decisión generó malestar en la comunidad. El padre de Ángeles —la adolescente— habló públicamente y confirmó que la familia radicó la denuncia. Los fiscales destacaron que la actuación fue «rápida y expeditiva» y que el video de la víctima fue incorporado como prueba central. El caso se suma al clima de preocupación por el acoso callejero en la provincia, que también tuvo otro episodio el mismo día en la ciudad de San Luis, donde un hombre de 29 años fue demorado por seguir y hostigar a una joven de 27 mientras le gritaba obscenidades.