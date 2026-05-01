Miles de fieles llegan a Villa de la Quebrada para celebrar al Cristo

Villa de la Quebrada inicia su tradicional celebración con miles de fieles, peregrinos y un fuerte operativo de seguridad.

La localidad de Villa de la Quebrada ya vive uno de los momentos más importantes del año con el inicio de su tradicional celebración en honor al Cristo de la Quebrada, que convoca a miles de fieles y promesantes de distintos puntos del país.

Desde las primeras horas del Día del Trabajador, el pueblo del departamento Belgrano comenzó a recibir visitantes en un clima de expectativa, con puestos de venta instalados y la parroquia abierta durante toda la jornada para recibir a los devotos.

La postal se repite cada año: calles colmadas, movimiento constante y una fuerte presencia de peregrinos que llegan a cumplir promesas. El punto de partida fue, como es habitual, la Vía del Peregrino, donde miles de personas recorrieron a pie los más de 40 kilómetros que separan la ciudad de San Luis de la villa.

Durante la caminata, los promesantes —en su mayoría jóvenes— contaron con asistencia de instituciones y operativos desplegados a lo largo de la ruta para garantizar su seguridad.

Según datos oficiales, hasta la mañana de este viernes ingresaron más de 4.200 vehículos y más de 25.000 personas a la localidad, incluyendo más de 2.000 peregrinos, en el marco de un importante despliegue coordinado por el Ministerio de Seguridad provincial.

En paralelo, en Renca también se registró un importante movimiento de fieles, reafirmando el carácter masivo de estas celebraciones religiosas.

Si bien la expectativa comercial es alta por la gran afluencia de público, algunos comerciantes advierten sobre precios elevados y un contexto económico que podría moderar el consumo.

Aun así, el espíritu de la celebración ya está en marcha: fe, tradición y comunidad vuelven a reunirse en uno de los eventos religiosos más convocantes de la provincia.