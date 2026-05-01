Viviendas: El Gobierno de San Luis lanzó el prototipo y avanza con materiales

El Gobierno presentó el modelo de vivienda del plan Tenemos Futuro y comenzará a entregar materiales a los adjudicatarios.

El Gobierno de San Luis presentó el modelo de vivienda correspondiente a la modalidad de autoconstrucción asistida del plan Tenemos Futuro y anunció que en los próximos días comenzará la entrega de materiales a las familias adjudicatarias.

La vivienda piloto, ubicada en el predio de la ex Colonia Hogar, fue recorrida por el gobernador Claudio Poggi, junto al ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres.

Se trata de una unidad de 32 metros cuadrados cubiertos, que incluye cocina-comedor, baño y una habitación, con posibilidad de ampliación a futuro. El prototipo busca servir como referencia para quienes accedan a esta línea del programa.

Durante la visita, el mandatario explicó que esta modalidad está destinada a beneficiarios que ya cuentan con terreno propio y destacó que tendrá una cuota “sustancialmente más baja” que la de las viviendas tradicionales. El esquema original contemplaba 300 cuotas de $60.000, aunque ese valor podría actualizarse.

Además, Poggi anticipó el inicio de una etapa clave: “En los próximos días vamos a empezar a suministrar los materiales para ejecutar este programa”, señaló.

Por su parte, Bertolini indicó que el objetivo del prototipo es que los adjudicatarios conozcan con claridad el resultado final de la obra, mientras que el sistema incluye acceso a materiales, planos completos y asistencia técnica durante todo el proceso.

El programa también incorpora supervisión estatal en cada etapa de la construcción y, a diferencia del diseño inicial, ahora incluye mano de obra, con el objetivo de acelerar los tiempos sin generar costos adicionales para los beneficiarios.

En paralelo, el Ejecutivo firmó convenios con municipios para facilitar la logística, el acopio de materiales y la incorporación de trabajadores locales, lo que también apunta a generar empleo en cada comunidad.