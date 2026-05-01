Conmoción en Unión: murió un joven de 18 años en un accidente

Axel Zapata, de 18 años, murió en un accidente en Unión y su fallecimiento generó una fuerte conmoción en la comunidad.

La localidad de Unión amaneció conmocionada tras la muerte de Axel Zapata, un joven de 18 años que perdió la vida en un accidente ocurrido durante la madrugada.

El hecho se registró alrededor de las 4 de la mañana en inmediaciones del Polideportivo Municipal, donde el joven chocó con su vehículo contra un árbol por causas que aún se investigan.

Axel viajaba acompañado por su hermano y dos amigas, quienes resultaron ilesos y se encuentran en buen estado de salud.

La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad, ya que el joven era muy conocido en la zona. Además, era sobrino del intendente local, Damián Vigil, quien lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “Las buenas personas se van al cielo, pero deberías haberte quedado un rato más, pichón”.

El fallecimiento de Axel profundizó el clima de tristeza en la localidad, en una jornada marcada por el dolor y la consternación entre vecinos, familiares y amigos.